https://sputnik-georgia.ru/20220412/rossiya-defolt-ne-obyavlyala--minfin-oproverg-zayavleniya-smi-ssha-265933972.html
Россия дефолт не объявляла – Минфин опроверг заявления СМИ США
Россия дефолт не объявляла – Минфин опроверг заявления СМИ США
Иностранные инвесторы не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий американских властей и банков 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T20:37+0400
2022-04-12T20:37+0400
2022-04-12T20:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, информация CNN не соответствует действительности, говорится в заявлении Минфина РФ.Американская телекомпания CNN обратила внимание на тот факт, что в минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт).Это произошло после того, как иностранный банк-агент отказался исполнить в валюте поручение по суверенным еврооблигациям, выплаты по которым Минфин должен был сделать 4 апреля. Из-за этого Москве пришлось исполнить обязательства перед иностранными держателями в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.В ведомстве отметили, что все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, экономика, антироссийские санкции
Россия дефолт не объявляла – Минфин опроверг заявления СМИ США
Иностранные инвесторы не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий американских властей и банков
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, информация CNN не соответствует действительности, говорится в заявлении Минфина РФ.
Американская телекомпания CNN обратила внимание на тот факт, что в минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт).
Это произошло после того, как иностранный банк-агент отказался исполнить в валюте поручение по суверенным еврооблигациям, выплаты по которым Минфин должен был сделать 4 апреля. Из-за этого Москве пришлось исполнить обязательства перед иностранными держателями в рублях. Инвесторы смогут конвертировать их в валюту сразу после того, как России вернут доступ к замороженным счетам.
"Дефолт означает отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств. Ни о том, ни о другом, речи в случае с Россией не идет. У Российской Федерации достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств, – говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.