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Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК
Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК
Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК, заявил генсек картеля 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T09:52+0400
2022-04-12T09:52+0400
2022-04-12T09:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.Накануне в Вене состоялась встреча представителей ОПЕК и Евросоюза, на которой обсуждалась возможность увеличения добычи нефти.Генсек ОПЕК заявил, что он "ожидает потери более 7 миллионов баррелей в день российского экспорта нефти и топлива из-за текущих и будущих санкций"."Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", – сказал Баркиндо.В ходе встречи генсек ОПЕК также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, опек, новости, евросоюз
Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК
Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК, заявил генсек картеля
ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Накануне в Вене состоялась встреча представителей ОПЕК и Евросоюза, на которой обсуждалась возможность увеличения добычи нефти.
"Текущие и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти", – цитирует Баркиндо агентство Рейтер.
Генсек ОПЕК заявил, что он "ожидает потери более 7 миллионов баррелей в день российского экспорта нефти и топлива из-за текущих и будущих санкций".
"Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", – сказал Баркиндо.
В ходе встречи генсек ОПЕК также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".