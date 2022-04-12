https://sputnik-georgia.ru/20220412/sanktsii-k-rossii-mogut-privesti-k-sereznomu-krizisu-na-rynke-nefti--opek-265909732.html

Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК

Санкции к России могут привести к серьезному кризису на рынке нефти – ОПЕК

Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК, заявил генсек картеля 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T09:52+0400

2022-04-12T09:52+0400

2022-04-12T09:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.Накануне в Вене состоялась встреча представителей ОПЕК и Евросоюза, на которой обсуждалась возможность увеличения добычи нефти.Генсек ОПЕК заявил, что он "ожидает потери более 7 миллионов баррелей в день российского экспорта нефти и топлива из-за текущих и будущих санкций"."Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", – сказал Баркиндо.В ходе встречи генсек ОПЕК также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, опек, новости, евросоюз