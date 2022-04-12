https://sputnik-georgia.ru/20220412/shkolniki-iz-gruzii-zanyali-pervoe-mesto-na-turnire-yunykh-fizikov-v-avstrii-265915352.html

Школьники из Грузии заняли первое место на турнире юных физиков в Австрии

Школьники из Грузии заняли первое место на турнире юных физиков в Австрии

Грузия впервые участвовала в турнире юных физиков Австрии и сразу прекрасный результат 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T16:31+0400

2022-04-12T16:31+0400

2022-04-12T16:31+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ученики тбилисской Физико-математической школы-интерната имени Комарова заняли первое место на Австрийском турнире юных физиков.К турниру команде помогали подготовиться руководители команды и кружка юных физиков в школе Комарова Бека Бзекалава и Николоз Никурадзе."Школа Комарова поздравляет учеников, их родителей, руководителей групп, учителей, руководителей кружков и желает им дальнейших успехов!" – говорится в сообщении школы.Стоит отметить, что Грузия впервые участвовала в Турнире юных физиков Австрии.

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грузия, школа в. комарова, новости, общество, австрия, образование в грузии, образование