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Школьники из Грузии заняли первое место на турнире юных физиков в Австрии
Школьники из Грузии заняли первое место на турнире юных физиков в Австрии
Грузия впервые участвовала в турнире юных физиков Австрии и сразу прекрасный результат 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T16:31+0400
2022-04-12T16:31+0400
2022-04-12T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ученики тбилисской Физико-математической школы-интерната имени Комарова заняли первое место на Австрийском турнире юных физиков.К турниру команде помогали подготовиться руководители команды и кружка юных физиков в школе Комарова Бека Бзекалава и Николоз Никурадзе."Школа Комарова поздравляет учеников, их родителей, руководителей групп, учителей, руководителей кружков и желает им дальнейших успехов!" – говорится в сообщении школы.Стоит отметить, что Грузия впервые участвовала в Турнире юных физиков Австрии.
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грузия, школа в. комарова, новости, общество, австрия, образование в грузии, образование
Школьники из Грузии заняли первое место на турнире юных физиков в Австрии
Грузия впервые участвовала в турнире юных физиков Австрии и сразу прекрасный результат
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ученики тбилисской Физико-математической школы-интерната имени Комарова заняли первое место на Австрийском турнире юных физиков.
В турнире физиков участвовали трое членов сборной Грузии, в том числе двое учеников из школы Комарова – Николоз Мальцев (капитан) и Нино Кучулория.
К турниру команде помогали подготовиться руководители команды и кружка юных физиков в школе Комарова Бека Бзекалава и Николоз Никурадзе.
"Школа Комарова поздравляет учеников, их родителей, руководителей групп, учителей, руководителей кружков и желает им дальнейших успехов!" – говорится в сообщении школы.
Стоит отметить, что Грузия впервые участвовала в Турнире юных физиков Австрии.