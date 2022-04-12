https://sputnik-georgia.ru/20220412/smerch-i-veter--nepogoda-sozdala-problemy-v-adzharii-265913657.html

Смерч и ветер – непогода создала проблемы в Аджарии

Смерч и ветер – непогода создала проблемы в Аджарии

Повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T11:23+0400

2022-04-12T11:23+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском крае Аджарии, сообщает Аджарское телевидение.В Батуми повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. По словам мэра Батуми Арчила Чиковани, соответствующие службы города перешли на чрезвычайный режим работы.Мэр Батуми призвал все строительные службы к осторожности и соблюдению соответствующих мер безопасности.Сильный ветер и смерч создали проблемы и в курортном городке Кобулети. На улицах Руставели и Верулидзе ветер снес крышу с жилого многоэтажного дома. Повреждены и припаркованные рядом автомобили. Крышу нескольких жилых домов ветер повредил и в поселке Чакви.Также было зафиксировано четыре очага пожара, которые локализованы, отметил заместитель мэра Кобулети Давид Верулидзе.Часть населения Кобулетского района к этому времени не получает электроэнергию.В ближайшие дни в Аджарии ожидается дождливая погода и ветер. Температура воздуха будет колебаться от 6 до 25 градусов тепла.

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