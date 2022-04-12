https://sputnik-georgia.ru/20220412/strelba-v-metro-nyu-yorka-politsiya-ne-schitaet-sluchivsheesya-teraktom-265935736.html
Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом
Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом
Стрелявший скрылся с места преступления. На нем был противогаз и зеленый строительный жилет 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T21:33+0400
2022-04-12T21:33+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их."Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, – сказала Сюэл на брифинге.По ее словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. "Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", – сказала она.В результате происшествия 16 человек пострадали в инциденте со стрельбой в метро Нью-Йорка, 10 из них получили огнестрельные ранения, 5 находятся в критическом, но стабильном состоянии.
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в мире, нью-йорк, новости, происшествия
Стрельба в метро Нью-Йорка: полиция не считает случившееся терактом
21:33 12.04.2022 (обновлено: 21:49 12.04.2022)
Стрелявший скрылся с места преступления. На нем был противогаз и зеленый строительный жилет
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. По меньшей мере 16 человек пострадали в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC.
По словам шефа полиции Кишант Сюэл, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их.
"Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, – сказала Сюэл на брифинге.
По ее словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. "Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", – сказала она.
В результате происшествия 16 человек пострадали в инциденте со стрельбой в метро Нью-Йорка, 10 из них получили огнестрельные ранения, 5 находятся в критическом, но стабильном состоянии.