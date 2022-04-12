https://sputnik-georgia.ru/20220412/tbilisskiy-teatr-opery-i-baleta-prazdnuet-den-rozhdeniya-265924139.html

Тбилисский театр оперы и балета празднует день рождения

Тбилисский театр оперы и балета празднует день рождения

Открытие грузинского театра оперы и балет состоялось в Тифлисе 12 апреля 1851 года 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T16:16+0400

2022-04-12T16:16+0400

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тбилисский театр оперы и балета

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тбилисский театр оперы и балета

тбилиси

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Грузинская столица празднует важное событие – 12 апреля 1851 года в столице Грузии открылся Театр оперы и балета имени Закария Палиашвили. Об интересной истории театра, его основателях и о том, в какую солидную сумму обошелся ремонт здания, рассказывает колумнист Sputnik Анастасия Шрайбер."Оперомания" в Тбилиси: началоИздавна тбилисское столичное общество отличалось особой тягой к высокому искусству. Исключением не стала и опера. Именно в столице Грузии, в тогдашнем загадочном и манящем своей красотой и историей Тифлисе, впервые на огромном Кавказе зародился очаг уникального синтеза голоса, сцены и музыки – оперного искусства.А первым заприметил эту черту грузинского народа граф Михаил Воронцов. Поэтому с имени этого человека начинается история грузинского театра оперы и балета.Впервые идея зарождения оперного искусства в Тифлисе пришла русскому наместнику на Кавказе в 1845 году. Недолго думая, Воронцов поручает составить тифлисскую труппу ставропольскому антрепренеру Г. П. Яценко и отдает под театр манеж на 340 зрителей.И 15 сентября 1845 года грузинская столица услышала на сцене театра первую оперу – это была "Фенелла, или Немая из Портичи" Даниэля Обера. Театральная машина завелась. Представления дважды в неделю – водевили, комедии.Директором театра был назначен русский поэт Владимир Соллогуб. Он же и пригласил в Тифлис оперную труппу из Италии во главе с известным в те времена дирижером Барбьери, которому за три месяца удалось поставить на грузинской сцене дюжину оперных спектаклей.Уже через два года актерам в здании манежа становится тесно. И Михаил Воронцов принимает решение построить каменный театр.Строительство театра оперы продолжалось четыре года под руководством итальянского архитектора Джованни Скудиери. Интерьер здания оформил русский художник Григорий Гагарин. Театр был построен на центральной Эриванской площади (ныне площадь Свободы).9 ноября 1851 года в новом театре открылся первый оперный сезон. На сцене шла "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти. Представление было встречено громкими овациями. А после выступления актеров воодушевленные грузинские слушатели направились к набережной, где на плотах на реке Куре всю ночь праздновали начало долгой и сильной любви – любви к оперному искусству.За первой постановкой последовали опера "Эрнани" Джузеппе Верди, "Норма" Винченцо Беллини, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Услышанные вечером оперные арии на второй день напевали на городских рынках. Тифлисцы становились опероманами.Ко второму сезону в 1852 году в Тифлисский театр была приглашена русская балетная труппа из Петербурга, которая в этом же году поставила в столице балет "Сильфида" на музыку Германа Левенскольда. Это была первая балетная постановка на сцене грузинского оперного театра.Пожар и возрождение из пеплаНовый театр вмещал 800 зрителей и выделялся оригинальным архитектурным стилем. Популярный парижский журнал "Иллюстрассьон" писал про грузинский театр: "Это единственный городской театр, интерьер которого оформлен полностью в мавританском стиле, бесспорно, представляет одно из самых элегантных, изящных и чарующих театральных зданий, которое только может создать человек".К сожалению, эта красота просуществовала недолго. Пожар, случившийся в театре в 1874 году, полностью уничтожил прекрасное здание. Сгорело все: костюмы, декорации, реквизит и богатая нотная библиотека. Актерская труппа продолжила работать в деревянном "Летнем театре".Первой опере в Закавказье суждено было возродиться только через 22 года – на сегодняшнем столичном проспекте Шота Руставели (бывшем Головинском проспекте). В 1896 году здесь завершилось строительство нового – т. н. "казенного театра", спроектированного архитектором Шретером. Театр был рассчитан на 1 200 человек, а прототипом его был оперный театр Рихарда Вагнера в Байройте.Новую сцену открыла русская оперная труппа постановкой Михаила Глинки "Иван Сусанин".В конце XIX столетия на сцене грузинского театра оперы и балета выступали такие всемирно известные музыканты, как чешский скрипач и композитор Ян Кубелик, итальянский оперный певец Анджело Мазини, русский композитор, пианист-виртуоз и дирижер Сергей Рахманинов, а также певец и педагог Дмитрий Усатов. Ученик последнего, Федор Шаляпин, именно в Тифлисском театре начал свою профессиональную деятельность.Вскоре, а именно в 1905 году, в театре оперы и балета начинают переводить русские и западноевропейские оперы на грузинский язык. Появляются и оригинальные грузинские оперные арии.В 1918 году в Тифлисе состоялся дебют – представление первой грузинской национальной оперы. Это была постановка "Кристинэ" Р. Гогниашвили. За премьерой последовали оперы "Сказание о Шота Руставели" Дмитрия Аракишвили, "Кето и Коте" Виктора Долидзе и "Абесалом и Этери" Закария Палиашвили.Ведущие роли в этих операх исполняли такие известные грузинские оперные исполнители, как Вано Сараджишвили, Надежда Харадзе, Сандро Инашвили, Вера Давыдова, Нико Кумсиашвили, Мери Накашидзе и другие.Трагедия "Абесалома и Этери" или "Дело Столермана"Весьма интересна история грузинской оперы "Абесалом и Этери", ставшей визитной карточкой Тбилисского театра оперы и балета – именно этой постановкой празднично открывается обновленный театр.Эта опера не просто гордость грузинского оперного искусства. С ней связана довольно трагикомическая история.Дирижировать премьерой должен быть Эммануил Столерман. Но у дирижера была очень эмоциональная супруга, которая в результате очередной семейной ссоры разорвала единственную грузинскую партитуру "Абесалома и Этери". В гневе Столерман застрелил жену и пошел под суд.Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства знаменитый на весь город сложный характер убиенной супруги и отпустил дирижера с удивительной формулировкой "присудить высшую меру наказания с учетом того, что в этот срок входят те 18 лет, которые подсудимый прожил с убиенной женой". Но за дирижерский пульт во время премьеры встал Закарий Палиашвили, которому пришлось почти заново переписать партитуру. А первыми исполнителями главных партий в арии стали Борис Залипский и Ольга Бахуташвили-Шульгина.И многие годы с "Абесалома и Этери" традиционно начинается каждый сезон в Тбилисском театре оперы и балета.30 января в стенах обновленного театра грузинской столицы ведущие роли в "Абесаломе и Этери" исполнят всемирно признанные грузинские оперные исполнители – Ладо Атанели и Тамар Ивери.Большое искусство – большие деньгиС 1937 года Тбилисский театр оперы и балета носит имя крупнейшего представителя грузинской классической музыки, композитора и педагога Закария Палиашвили.Последний основательный ремонт Тбилисского театра был начат в 2010. Реставрационным процессом руководил архитектор Лери Медзмариашвили.Как отмечают в администрации театра, проект реабилитации здания был интернациональным. Помимо финансовой поддержки основного спонсора — Международного фонда "Карту" грузинского миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили – в процесс вложились и иностранные инвесторы.В результате ремонтных работ был укреплен фундамент и обновлена крыша здания, отреставрирована уникальная роспись интерьера и механизм сцены. Полностью обновилось и техническое оборудование театра: была приобретена новейшая звуковая аппаратура, экраны, прожекторы и мощные проекторы, различные аксессуары для сцены."Сегодня у сцены Тбилисского театра оперы и балета имени Закария Палиашвили есть технические возможности, ничем не хуже лучших опер мирового уровня", – утверждают в театре.В театре появились открытые веранды и выставочное пространство, новые гримерные для актеров, зал для отдыха во время антрактов, была увеличена оркестровая яма. Для сотрудников была построена новая столовая, приобретены новая мебель и инструменты для оркестра.После ремонта расширился прилегающий к театру сквер, где находятся могилы грузинского композитора Закария Палиашвили, грузинских теноров Вано Сараджишвили, Зураба Анджапаридзе и дирижера Одиссея Димитриади.Кроме того, в результате реставрации была очищена главная гордость театра – огромная люстра весом 2 600 килограмм, изготовленная из австрийского хрусталя по дизайну Нодара Эргемлидзе. Как поговаривают в театре, эту люстру, на нарушая традиций, будут тщательно чистить два раза в год.А еще по инициативе министерства культуры Грузии был изготовлен занавес для главной сцены театра. И занавес не простой, а по оригинальному эскизу известного грузинского художника Серго Кобуладзе, созданному в 1960 году.Процесс реставрации театра продлился ни много ни мало – шесть лет. По информации администрации театра, всего на реставрацию и ремонт Тбилисского театра оперы и балета им. З. Палиашвили было потрачено до 40 миллионов американских долларов. Большое искусство требует больших денег.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265237285_641:0:1920:1279_100x100_80_0_0_c1192ab0b95ac2d7627ca5a4cc61db90.jpg

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