https://sputnik-georgia.ru/20220412/udar-po-buduschey-koroleve-pochemu-knigu-printsa-garri-nazyvayut-vzryvnoy-265912772.html

Удар по будущей королеве: почему книгу принца Гарри называют "взрывной"?

Удар по будущей королеве: почему книгу принца Гарри называют "взрывной"?

Издание книги принца станет "взрывной" и произведет еще больший ажиотаж, чем интервью Гарри и Меган Опре Уинфри 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T11:41+0400

2022-04-12T11:41+0400

2022-04-12T11:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

принц гарри

в мире

новости

кейт миддлтон

опра уинфри

монархи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259660692_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b0f86ee2b09e55635888c7aa9b167159.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В своих мемуарах герцог Сассекский нанесет удар по своему отцу – принцу Чарльзу, и будущей королеве – герцогине Корнуолльской Камилле, утверждает бывший главред журнала Vanity Fair Тина Браун.По словам Браун, принц Гарри не намерен плохо отзываться о Елизавете II и ее правлении, поскольку ее персона неприкосновенна, и не будет нападать на жену своего брата принца Уильяма – Кейт Миддлтон, потому что он ей симпатизирует. В частности, Тина считает, что принц так и не отпустил ситуацию с Камиллой Паркер-Боулз, потому что, как известно, ее романтическая связь с отцом Гарри завязалась, когда принц Чарльз был женат на матери Гарри – принцессе Диане. "Гарри принял то, что Камилла очень важна для его отца. В этом плане он повзрослел. Но с другой стороны, он ее терпеть не может и не хочет, чтобы она стала королевой", – призналась Браун.При этом журналистка подчеркнула, что издание книги принца Гарри станет "взрывной" и произведет еще больший ажиотаж, чем интервью Гарри и Меган американской телеведущей Опре Уинфри, во время которого Маркл обвинила определенных членов королевской семьи в расизме.О том, что принц Гарри решил написать и опубликовать автобиографическую книгу, стало известно летом 2021 года. Источник Us Weekly говорил, что королевская семья "в шоке от этой книги". Больше всех, по словам инсайдера, взволнованы принцы Чарльз и Уильям."Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать", – сказал тогда он.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

принц гарри, в мире, новости, кейт миддлтон, опра уинфри, монархи