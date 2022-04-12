https://sputnik-georgia.ru/20220412/v-gruzii-vosstanovyat-unikalnyy-dom-kultury-v-derevne-marani-265929988.html

В Грузии восстановят уникальный Дом культуры в деревне Марани

В Грузии восстановят уникальный Дом культуры в деревне Марани

После реставрации памятник обретет первозданный вид и свою первоначальную функцию – станет культурным центром западного региона 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T19:25+0400

2022-04-12T19:25+0400

2022-04-12T19:25+0400

абаша

грузия

тея цулукиани

культура

национальное агентство охраны культурного наследия

культурные памятники и церкви грузии

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 12 апр— Sputnik. Проект по восстановлению уникального Дома культуры в деревне Марани Абашского муниципалитета (регион Самегрело - Верхняя Сванети) завершен: теперь министерство культуры, спорта и молодежи объявило о начале процесса реставрации здания.После реконструкции Дом культуры превратится в мультикультурный центр с современными стандартами и примет множество интересных и важных культурных событий в масштабе всего региона, отмечают в ведомстве.Дом культуры был построен на рубеже XIX-XX веков на восточной окраине деревни Марани, на правом берегу реки Цхенисцкали. Особенно впечатляет мозаика сооружения, а также клуб со сценой, на которой устраивались театральные представления и кинопоказы.На проект по восстановлению Дома культуры в Марани грузинский Минкульт выделил сумму размером в 133,3 тысячи лари (более 43,4 тысячи долларов). Проектные работы завершены, поэтому в настоящее время стартовала реконструкция-восстановление здания. Соответствующий тендер уже объявлен Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии. Бюджет, выделенный на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию, составляет более 1,2 миллиона лари (более 406 тысяч долларов).В рамках первого этапа восстановления будут проведены работы по сносу и очистке крыши, полов, перегородок, поздних построек, уборных во дворе и т. д. Также запланированы работы по укреплению фундамента здания, надстроек флигелей и железобетонных конструкций для сцены, усиление несущих стен и другое.Подчеркивается, что в результате реставрации-восстановления будет полностью сохранен и восстановлен исторический облик здания, всех архитектурных его элементов и художественного декора, оставшегося в экстерьере и интерьере здания.Решение о восстановлении уникального Дома культуры в деревне Марани было принято в сентябре 2021 года в ходе визита министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани в муниципалитет Абаша.

абаша

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абаша, грузия, тея цулукиани, культура, национальное агентство охраны культурного наследия, культурные памятники и церкви грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии