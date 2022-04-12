В Грузии восстановят уникальный Дом культуры в деревне Марани
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Марани (до реставрации), Грузия
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
После реставрации памятник обретет первозданный вид и свою первоначальную функцию – станет культурным центром западного региона
ТБИЛИСИ, 12 апр— Sputnik. Проект по восстановлению уникального Дома культуры в деревне Марани Абашского муниципалитета (регион Самегрело - Верхняя Сванети) завершен: теперь министерство культуры, спорта и молодежи объявило о начале процесса реставрации здания.
После реконструкции Дом культуры превратится в мультикультурный центр с современными стандартами и примет множество интересных и важных культурных событий в масштабе всего региона, отмечают в ведомстве.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Марани (до реставрации), Грузия
Дом культуры в селе Марани (до реставрации), Грузия
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Дом культуры был построен на рубеже XIX-XX веков на восточной окраине деревни Марани, на правом берегу реки Цхенисцкали. Особенно впечатляет мозаика сооружения, а также клуб со сценой, на которой устраивались театральные представления и кинопоказы.
Здание является одним из наиболее особенных в регионе и имеет статус памятника культурного наследия с 2016 года. По одной из версий, его построили итальянские архитекторы.
На проект по восстановлению Дома культуры в Марани грузинский Минкульт выделил сумму размером в 133,3 тысячи лари (более 43,4 тысячи долларов). Проектные работы завершены, поэтому в настоящее время стартовала реконструкция-восстановление здания.
Соответствующий тендер уже объявлен Национальным агентством охраны культурного наследия Грузии. Бюджет, выделенный на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию, составляет более 1,2 миллиона лари (более 406 тысяч долларов).
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Марани (до реставрации), Грузия
Дом культуры в селе Марани (до реставрации), Грузия
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В рамках первого этапа восстановления будут проведены работы по сносу и очистке крыши, полов, перегородок, поздних построек, уборных во дворе и т. д. Также запланированы работы по укреплению фундамента здания, надстроек флигелей и железобетонных конструкций для сцены, усиление несущих стен и другое.
Подчеркивается, что в результате реставрации-восстановления будет полностью сохранен и восстановлен исторический облик здания, всех архитектурных его элементов и художественного декора, оставшегося в экстерьере и интерьере здания.
Решение о восстановлении уникального Дома культуры в деревне Марани было принято в сентябре 2021 года в ходе визита министра культуры, спорта и молодежи Грузии Теи Цулукиани в муниципалитет Абаша.