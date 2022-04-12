https://sputnik-georgia.ru/20220412/v-rossii-initsiirovali-zakonoproekt-o-vneshnem-upravlenii-inostrannymi-kompaniyami-265927772.html
В России инициировали законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями
В России инициировали законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями
Главная цель инициативы – защитить интересы россиян и сохранить рабочие места 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T17:46+0400
2022-04-12T17:46+0400
2022-04-12T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Правящая партия РФ "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем Telegram-канале.В партии подчеркнули, что нововведение коснется тех компаний, которые решили уйти с рынка "без очевидных экономических причин", но их работа "существенно влияла на стабильность экономики".Решения по таким предприятиям будет принимать комиссия при Минэкономразвития, внешнее управление сможет вводить только суд."Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", – подчеркнули в "Единой России".Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, внешнюю администрацию смогут вводить в организациях, где иностранцы прямо или косвенно владеют долей более 25 процентов, на срок до 18 месяцев. Затем его можно будет продлить на полтора года.Запад после начала спецоперации на Украине ввел несколько раундов новых санкций против РФ. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, для самолетов закрыли небо, валютные резервы ЦБ за границей оказались заморожены. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка либо о приостановке работы. Владимир Путин потребовал от правительства действовать решительно, "вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
В России инициировали законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями
Главная цель инициативы – защитить интересы россиян и сохранить рабочие места
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Правящая партия РФ "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, сообщила партия в своем Telegram-канале.
В партии подчеркнули, что нововведение коснется тех компаний, которые решили уйти с рынка "без очевидных экономических причин", но их работа "существенно влияла на стабильность экономики".
"Главная цель – защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику", – говорится в публикации партии в Telegram-канале.
Решения по таким предприятиям будет принимать комиссия при Минэкономразвития, внешнее управление сможет вводить только суд.
"Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", – подчеркнули в "Единой России".
Как указано в пояснительных материалах к законопроекту, внешнюю администрацию смогут вводить в организациях, где иностранцы прямо или косвенно владеют долей более 25 процентов, на срок до 18 месяцев. Затем его можно будет продлить на полтора года.
Запад после начала спецоперации на Украине ввел несколько раундов новых санкций против РФ. В частности, под ограничения попали крупнейшие российские банки, для самолетов закрыли небо, валютные резервы ЦБ за границей оказались заморожены. Многие иностранные компании объявили об уходе с российского рынка либо о приостановке работы. Владимир Путин потребовал от правительства действовать решительно, "вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".