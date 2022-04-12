https://sputnik-georgia.ru/20220412/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-265921269.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

На дороге есть опасность схода лавин 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T14:16+0400

2022-04-12T14:16+0400

2022-04-12T15:00+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

верхний ларс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071877_341:508:3078:2048_1920x0_80_0_0_da2f3a6ed14974e422ea4f449a20826c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией запрещено, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Специальный режим был введен из-за ухудшения погоды на указанной территории.По данным Национального агентства окружающей среды, запрет действует на участке Коби-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, где зафиксирован средний уровень опасности схода лавин.Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс