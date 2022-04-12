https://sputnik-georgia.ru/20220412/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-265921269.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
На дороге есть опасность схода лавин 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T14:16+0400
2022-04-12T14:16+0400
2022-04-12T15:00+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией запрещено, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Специальный режим был введен из-за ухудшения погоды на указанной территории.По данным Национального агентства окружающей среды, запрет действует на участке Коби-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, где зафиксирован средний уровень опасности схода лавин.Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
14:16 12.04.2022 (обновлено: 15:00 12.04.2022)
На дороге есть опасность схода лавин
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией запрещено, говорится в сообщении
на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Специальный режим был введен из-за ухудшения погоды на указанной территории.
По данным Национального агентства окружающей среды, запрет действует на участке Коби-Гудаури дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, где зафиксирован средний уровень опасности схода лавин.
Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.