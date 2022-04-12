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Ветер срывал крыши: последствия урагана в Кобулети – видео
Ветер срывал крыши: последствия урагана в Кобулети – видео
Ураганный ветер уже второй день бушует в черноморском курортном городе Кобулети. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило во вторник 12 апреля в городе 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T22:06+0400
2022-04-12T22:06+0400
2022-04-12T22:31+0400
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стихийное бедствие
кобулети
ураган
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Несмотря на то, что уже середина весны, по всей территории Грузии наблюдается похолодание, сильный ветер и дожди. Не стал исключением и черноморский город Кобулети в Аджарии. Ветер срывал с домов крыши, валил деревья, на море бушевал шторм. Смотрите в видео кадры разрушений, причиненных в результате стихийного бедствия.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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видео, мультимедиа, происшествия, стихийное бедствие, кобулети, ураган, видео
Ветер срывал крыши: последствия урагана в Кобулети – видео
22:06 12.04.2022 (обновлено: 22:31 12.04.2022)
Ураганный ветер уже второй день бушует в черноморском курортном городе Кобулети. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило во вторник 12 апреля в городе
Несмотря на то, что уже середина весны, по всей территории Грузии наблюдается похолодание, сильный ветер и дожди. Не стал исключением и черноморский город Кобулети в Аджарии.
Ветер срывал с домов крыши, валил деревья, на море бушевал шторм. Смотрите в видео кадры разрушений, причиненных в результате стихийного бедствия.