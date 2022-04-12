https://sputnik-georgia.ru/20220412/veter-sryval-kryshi-posledstviya-uragana-v-kobuleti---video-265936892.html

Ветер срывал крыши: последствия урагана в Кобулети – видео

Ветер срывал крыши: последствия урагана в Кобулети – видео

Ураганный ветер уже второй день бушует в черноморском курортном городе Кобулети. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что происходило во вторник 12 апреля в городе 12.04.2022, Sputnik Грузия

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происшествия

стихийное бедствие

кобулети

ураган

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Несмотря на то, что уже середина весны, по всей территории Грузии наблюдается похолодание, сильный ветер и дожди. Не стал исключением и черноморский город Кобулети в Аджарии. Ветер срывал с домов крыши, валил деревья, на море бушевал шторм. Смотрите в видео кадры разрушений, причиненных в результате стихийного бедствия.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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