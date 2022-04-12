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Виллу с единственной в мире фреской Караваджо не купили даже со скидкой

Виллу с единственной в мире фреской Караваджо не купили даже со скидкой

Дом с уникальной фреской Караваджо попытаются вновь продать летом 2022 года 12.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Уникальное произведение искусство – римская вилла с единственной потолочной фреской, написанной Караваджо в конце XVI века – провалилась на аукционе во второй раз за три месяца. Особняк не купили даже с 20-процентной скидкой, сообщает The Art Newspapper.Первая попытка продать виллу была предпринята в январе 2022 года: тогда его оценили в 471 миллион евро. Но желающих купить виллу не нашлось.Вскоре попытку повторили. На этот раз цену снизили до 377 миллионов евро. Однако, несмотря на 20-процентную скидку, покупателей опять не было. В следующий раз дом выставят на торги 30 июня за 301 миллион евро.Известная вилла с фреской, созданной одним из крупнейших мастеров барокко примерно в 20-летнем возрасте, была построена в 1570-х годах. На картине шириной около трех метров изображены Юпитер, Нептун и Плутон. Эта работа в свое время была заказана кардиналом Франческо Дель Монте и стала украшением его алхимической лаборатории.Эксперты говорят, что на протяжении многих лет картина была скрыта. Ее вновь открыли только в 1960-х годах, когда в здании проходила реставрация. Что касается самого поместья, оно находится недалеко от одной из центральных улиц Рима – Виа Витторио-Венето.В Интернете есть петиция с просьбой к итальянским властям выкупить виллу, чтобы она находилась в собственности у государства, а не у частного лица. Письмо подписали уже свыше 40 тысяч человек. Однако пока итальянские власти от такой покупки воздерживаются.Любопытно, что продажа виллы Aurora состоится после долгого спора о наследстве, который произошел после смерти ее последнего владельца Дона Николо Бонкомпаньи-Людовизи в 2018 году.

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