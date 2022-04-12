https://sputnik-georgia.ru/20220412/vrachi-nazvali-napitok-ot-skachkov-davleniya-265919417.html
Врачи назвали напиток от скачков давления
Врачи назвали напиток от скачков давления
Если регулярно употреблять этот напиток в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны начнут стабилизироваться 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T17:01+0400
2022-04-12T17:01+0400
2022-04-12T17:01+0400
здоровье
новости
общество
советы врачей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_0:86:3077:1816_1920x0_80_0_0_11a919c6e0053a1de17645d37f396648.jpg
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Обычная вода может помочь избежать скачков артериального давления, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.По его мнению, лучше пить воду ежедневно, по 1,5-2 литра жидкости в день. Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало, либо раз от разу, могут быть скачки давления. "Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные", – объяснил Арзамасцев в беседе с телеканалом "Москва 24".Врач утверждает, что если систематически употреблять воду в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны также начнут стабилизироваться. Кроме того, медик призывает отказаться от соли, поскольку она задерживает жидкость в организме."Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление", – отметил специалист.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23835/22/238352217_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_22a5bf8bb3af55b163330f48c868e1c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, новости, общество, советы врачей
Врачи назвали напиток от скачков давления
Если регулярно употреблять этот напиток в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны начнут стабилизироваться
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Обычная вода может помочь избежать скачков артериального давления, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его мнению, лучше пить воду ежедневно, по 1,5-2 литра жидкости в день. Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало, либо раз от разу, могут быть скачки давления.
"Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные", – объяснил
Арзамасцев в беседе с телеканалом "Москва 24".
Врач утверждает, что если систематически употреблять воду в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны также начнут стабилизироваться. Кроме того, медик призывает отказаться от соли, поскольку она задерживает жидкость в организме.
"Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление", – отметил специалист.