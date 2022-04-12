https://sputnik-georgia.ru/20220412/vrachi-nazvali-napitok-ot-skachkov-davleniya-265919417.html

Врачи назвали напиток от скачков давления

Врачи назвали напиток от скачков давления

Если регулярно употреблять этот напиток в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны начнут стабилизироваться 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T17:01+0400

2022-04-12T17:01+0400

2022-04-12T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Обычная вода может помочь избежать скачков артериального давления, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.По его мнению, лучше пить воду ежедневно, по 1,5-2 литра жидкости в день. Если питьевой режим не нормализован, человек пьет мало, либо раз от разу, могут быть скачки давления. "Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные", – объяснил Арзамасцев в беседе с телеканалом "Москва 24".Врач утверждает, что если систематически употреблять воду в нужном объеме, то отвечающие за перераспределение жидкости гормоны также начнут стабилизироваться. Кроме того, медик призывает отказаться от соли, поскольку она задерживает жидкость в организме."Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление", – отметил специалист.

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здоровье, новости, общество, советы врачей