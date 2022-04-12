https://sputnik-georgia.ru/20220412/vstrecha-vsemirnoy-seti-stolits-knig-yunesko-proydet-v-tbilisi-265907423.html

Встреча Всемирной сети столиц книг ЮНЕСКО пройдет в Тбилиси

Встреча Всемирной сети столиц книг ЮНЕСКО пройдет в Тбилиси

С момента основания проекта ЮНЕСКО "Всемирная столица книги" этот статус имели 23 города на разных континентах и ​​в разных странах 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T07:32+0400

2022-04-12T07:32+0400

2022-04-12T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр— Sputnik. Встреча Всемирной сети столиц книги ЮНЕСКО состоится 12 апреля в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.Во встрече примут участие официальные гости из ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей, Франкфуртской книжной ярмарки, Международной ассоциации библиотек, представители проекта "Всемирная столица книги", а также мэры городов, которые уже были или будут "Всемирной столицей книги".Отмечается, что в дальнейшем сеть будет не только помогать городам, желающим получить статус "Всемирной столицы книги" в подготовке заявки, но и будет консультировать по вопросам проведения самого проекта."Инициатива будет сосредоточена на обмене опытом и идеями между книжными столицами, обмене опытом и развитии партнерских отношений, а также на разработке и реализации стратегий продвижения книг и чтения", – говорится в сообщении.С момента основания проекта ЮНЕСКО "Всемирная столица книги" этот статус имели 23 города на разных континентах и ​​в разных странах. Однако, как говорят организаторы, за это время подобной радикальной реформы не проводилось.Встреча сети мировых столиц книги ЮНЕСКО станет последним мероприятием "Тбилиси – мировая столица книги". Уже 23 апреля этого года этот статус примет город Гвадалахара в Мексике, а в 2023 году мировой столицей книги станет столица Ганы Аккра.

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