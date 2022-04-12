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ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2022 году

ВТО ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2022 году

В настоящее время организация ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 году вместо прогнозируемых раньше 4,7% 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T22:46+0400

2022-04-12T22:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1% из-за последствий конфликта на Украине, говорится в докладе организации.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Сообщается также, что рост должен ускориться до 3,2% в 2023 году, что близко к среднему показателю в 3,0% в период с 2010 по 2019 год."В настоящее время организация ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7%, и на 3,4% в 2023 году, но эти оценки менее точны, чем обычно, из-за нестабильного характера конфликта", – говорится в докладе.Отмечается, что непосредственным экономическим последствием конфликта на Украине стал резкий рост цен на сырьевые товары. В организации отметили, что Россия и Украина являются ключевыми поставщиками товаров первой необходимости, включая продовольствие, энергию и удобрения, поставкам которых сейчас угрожают военные действия."Цена на природный газ в Европе выросла на 45% в период с января по март до 41,0 доллара США за миллион британских термоединиц, в то время как в Соединенных Штатах цены оставались относительно низкими и составляли около 4,9 доллара США за миллион британских термоединиц", – говорится в докладе.Отмечается, что более высокие цены на нефть могут снизить реальные доходы и спрос на импорт во всем мире, в то время как более высокие цены на природный газ, вероятно, окажут большее влияние на Европу.Согласно докладу, оценки отражают прямое воздействие конфликта на Украине, включая разрушение инфраструктуры и увеличение торговых издержек, влияние санкций на Россию, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, а также снижение совокупного спроса в остальном мире из-за падения делового и потребительского доверия и растущей неопределенности.

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