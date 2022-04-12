https://sputnik-georgia.ru/20220412/znay-chto-zakon-tebya-zaschischaet---v-gruzii-startovala-informatsionnaya-kampaniya-265930839.html

"Знай, что закон тебя защищает!" – в Грузии стартовала информационная кампания

"Знай, что закон тебя защищает!" – в Грузии стартовала информационная кампания

Информационная кампания является частью финансируемого ЕС проекта "Борьба с организованной преступностью" 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Повышение осведомленности населения Грузии в вопросах борьбы против организованной преступности будет способствовать превенции преступлений, заявил директор департамента Центральной криминальной полиции Мамука Челидзе на презентации новой информационной кампании МВД.Борьба против организованной преступности является одним из главных приоритетов МВД, отмечают в ведомстве. Среди основных целей новой кампании – повысить уровень доверия населения к полиции.В ходе презентации Челидзе представил отчет о работе департамента Центральной криминальной полиции против организованной преступности, о международном полицейском сотрудничестве и достигнутых результатах.В рамках кампании подготовлено четыре видеоролика для эффективной борьбы с организованной преступностью и информирования общественности, основной посыл которых – девиз "Знай, что закон тебя защищает!"Мероприятие открыли замглавы МВД Александр Дарахвелидзе и представитель делегации ЕС Каталин Герман. В презентации кампании приняли участие представители различных министерств, Евросоюза, посольства США и партнерских организаций.Информационная кампания является частью финансируемого ЕС проекта "Борьба с организованной преступностью".Всего, по данным МВД Грузии, в рамках борьбы с криминальным миром в 2021 году в Грузии было задержано 22 человека, разыскиваемых по красному циркуляру Интерпола, а на границах страны изъято 53 автомобиля, разыскиваемых через Интерпол.

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мвд грузии, преступность в грузии, грузия, новости