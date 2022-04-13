https://sputnik-georgia.ru/20220413/borba-s-ulichnoy-torgovley-v-tbilisi-vozmutsya-za-territoriyu-u-stantsii-metro-akhmeteli-265951694.html
Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели"
Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели"
Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T14:22+0400
2022-04-13T14:22+0400
2022-04-13T14:22+0400
тбилиси
уличная торговля
грузия
новости
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Территорию вокруг станции метро "Театр Ахметели" освободят от уличных торговцев, сделают обочины пригодным для пешеходов и остановок общественного транспорта, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси. Каладзе поручил городским службам перевести уличных торговцев с территорий, прилегающих к станциям метро, на рынки, обновить старые тротуары, оборудовать переходы для пешеходов и осуществить работы по озеленению.Мэр Тбилиси попросил главу администрации Глданского района, главу Тбилисской городской инспекции и мажоритарного депутата Константина Зарнадзе начать переговоры с торговцами.В то же время градоначальник поручил вице-мэру Ираклию Бенделиани приступить к инфраструктурному обустройству территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели"."Наш подход заключается в том, чтобы территория вокруг станций метро, входов, выходов была максимально упорядочена. Нынешняя ситуация неприемлема ни для кого. В эти места невозможно добраться пешком или на общественном транспорте. Я также понимаю людей, которые занимаются экономической деятельностью, но они могут делать это все цивилизованно и внутри рынка, где это разрешено", – сказал мэр Тбилиси.По словам Каладзе, мэрия продолжит помогать уличным торговцам. Аналогичный проект, по его словам, уже реализуется близ станции метро "Самгори" и в районе рынка "Навтлуги".Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции 18 февраля убрали с тротуаров самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли в районе станции метро "Варкетили".Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.Руководство рынка предложило торговцам особые условия. В частности, они освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, уличная торговля, грузия, новости, каха каладзе
Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели"
Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Территорию вокруг станции метро "Театр Ахметели" освободят от уличных торговцев, сделают обочины пригодным для пешеходов и остановок общественного транспорта, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси.
Каладзе поручил городским службам перевести уличных торговцев с территорий, прилегающих к станциям метро, на рынки, обновить старые тротуары, оборудовать переходы для пешеходов и осуществить работы по озеленению.
"В последнее время мы начали активно регулировать территорию вокруг станций метро. Первый проект был реализован на территории станции метро Варкетили, откуда уличные торговцы переместились на внутреннюю территорию рынка. Кроме того, мы убрали все незаконно размещенные ларьки", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр Тбилиси попросил главу администрации Глданского района, главу Тбилисской городской инспекции и мажоритарного депутата Константина Зарнадзе начать переговоры с торговцами.
В то же время градоначальник поручил вице-мэру Ираклию Бенделиани приступить к инфраструктурному обустройству территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели".
"Наш подход заключается в том, чтобы территория вокруг станций метро, входов, выходов была максимально упорядочена. Нынешняя ситуация неприемлема ни для кого. В эти места невозможно добраться пешком или на общественном транспорте. Я также понимаю людей, которые занимаются экономической деятельностью, но они могут делать это все цивилизованно и внутри рынка, где это разрешено", – сказал мэр Тбилиси.
По словам Каладзе, мэрия продолжит помогать уличным торговцам. Аналогичный проект, по его словам, уже реализуется близ станции метро "Самгори" и в районе рынка "Навтлуги".
Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции 18 февраля убрали с тротуаров самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли в районе станции метро "Варкетили".
Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.
Руководство рынка предложило торговцам особые условия. В частности, они освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.