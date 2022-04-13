https://sputnik-georgia.ru/20220413/borba-s-ulichnoy-torgovley-v-tbilisi-vozmutsya-za-territoriyu-u-stantsii-metro-akhmeteli-265951694.html

Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели"

Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели"

Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T14:22+0400

2022-04-13T14:22+0400

2022-04-13T14:22+0400

тбилиси

уличная торговля

грузия

новости

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Территорию вокруг станции метро "Театр Ахметели" освободят от уличных торговцев, сделают обочины пригодным для пешеходов и остановок общественного транспорта, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Решение вопроса о неорганизованной уличной торговле остается одним из основных направлений политики мэрии Тбилиси. Каладзе поручил городским службам перевести уличных торговцев с территорий, прилегающих к станциям метро, на рынки, обновить старые тротуары, оборудовать переходы для пешеходов и осуществить работы по озеленению.Мэр Тбилиси попросил главу администрации Глданского района, главу Тбилисской городской инспекции и мажоритарного депутата Константина Зарнадзе начать переговоры с торговцами.В то же время градоначальник поручил вице-мэру Ираклию Бенделиани приступить к инфраструктурному обустройству территории, прилегающей к станции метро "Театр Ахметели"."Наш подход заключается в том, чтобы территория вокруг станций метро, входов, выходов была максимально упорядочена. Нынешняя ситуация неприемлема ни для кого. В эти места невозможно добраться пешком или на общественном транспорте. Я также понимаю людей, которые занимаются экономической деятельностью, но они могут делать это все цивилизованно и внутри рынка, где это разрешено", – сказал мэр Тбилиси.По словам Каладзе, мэрия продолжит помогать уличным торговцам. Аналогичный проект, по его словам, уже реализуется близ станции метро "Самгори" и в районе рынка "Навтлуги".Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции 18 февраля убрали с тротуаров самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли в районе станции метро "Варкетили".Чтобы решить проблему уличной торговли у метро "Варкетили", мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил главе районной администрации Самгори Кахе Самхарадзе провести переговоры с руководством близлежащих рынков, чтобы торговцы могли продолжить работу в специально отведенных торговых зонах.Руководство рынка предложило торговцам особые условия. В частности, они освобождены от арендной платы на три месяца, а в дальнейшем будут пользоваться льготными условиями.

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тбилиси, уличная торговля, грузия, новости, каха каладзе