https://sputnik-georgia.ru/20220413/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-265957085.html
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T18:24+0400
2022-04-13T18:24+0400
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мультимедиа
видео
мария захарова
политика
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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Еженедельный брифинг Марии Захаровой
Еженедельный брифинг Марии Захаровой
2022-04-13T18:24+0400
true
PT1S
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
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мультимедиа, видео, мария захарова, политика, видео
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео
18:24 13.04.2022 (обновлено: 18:29 13.04.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.