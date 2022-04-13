https://sputnik-georgia.ru/20220413/brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy---video-265957085.html

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - видео

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T18:24+0400

2022-04-13T18:24+0400

2022-04-13T18:29+0400

мультимедиа

видео

мария захарова

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0d/265956846_0:43:1300:774_1920x0_80_0_0_9751dbf5594f16b7f105f9ff5c2bb91d.jpg

Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Еженедельный брифинг Марии Захаровой Еженедельный брифинг Марии Захаровой 2022-04-13T18:24+0400 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, мария захарова, политика, видео