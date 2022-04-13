https://sputnik-georgia.ru/20220413/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-265943302.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Часть жителей Тбилиси останется без электричества

Компания "Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T10:07+0400

2022-04-13T10:07+0400

2022-04-13T10:07+0400

тбилиси

компания "теласи"

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 13 апреля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.С 00:00 до 03:00 ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей района Ваке. В частности, проспекта Чавчавадзе (частично), улиц Кипшидзе, Аракишвили, Нино Рамишвили, Мухадзе, Абашидзе, Палиашвили, Дариали, Тициана Табидзе, Мосашвили и Мишвеладзе.Из-за неотложных работ с 10:00 до 11:00 свет будет отключен у жителей поселка Цхнети. С 11:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена у жителей проспекта Чавчавадзе (частично).С 00:00 до 03:00 свет не будут получать и часть населения районов Глдани. В частности, жители А микрорайона, также улиц Хизабаври, Хизамбарели, Теимураза Бочоришвили, Тианети, Акакия Васадзе, Теимураза Батонишвили, Омара Хизанишили, Керчи, Илии Векуа, Шешелидзе и Хевдзмари.Из-за неотложных работ ограничение на подачу электроэнергии коснется жителей улиц Керчи, Иполитов-Иванова, Хевдзмари и Хизамбарели с 10:00 до 18:00.С 10:00 до 14:00 свет не будут получать жители Глданского массива, в частности III, IV, V, VI, VII микрорайонов (частично), также улиц Илии Векуа, Омара Хизанишвили, Мамкода и Константина Леселидзе.С 11:00 до 17:00 свет будет отключен у жителей Мтацминдского района на улице Меликишвили (частично).С 11:00 до 13:00 из-за неотложных работ в Крцанисском районе ограничение коснется населения Ортачала и Гулуа.С 10:00 до 18:00 свет не будут получать жители поселка Вашлиджвари (частично), также проспекта Геловани, поселения Ведзиси, улиц Гамкрелидзе, Вазисубани, Земо Ведзиси и других улиц.

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тбилиси, компания "теласи", грузия, новости, общество, электроэнергия, теласи