https://sputnik-georgia.ru/20220413/cheshskie-eksperty-pristupili-k-izucheniyu-territorii-byvshego-npz-v-batumi-265940277.html

Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми

Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми

По результатам проверки будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T11:14+0400

2022-04-13T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего нефтеперерабатывающего завода в Батуми, говорится в сообщении мэрии города.В рамках исследования будут изучены возможности как технического, так и перспективного использования территории.После оценки экспертов, согласно меморандуму, чешское правительство примет решение о размере гранта для проведения работ по очистке территории, также будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, батуми