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Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми
Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми
По результатам проверки будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T11:14+0400
2022-04-13T11:14+0400
2022-04-13T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего нефтеперерабатывающего завода в Батуми, говорится в сообщении мэрии города.В рамках исследования будут изучены возможности как технического, так и перспективного использования территории.После оценки экспертов, согласно меморандуму, чешское правительство примет решение о размере гранта для проведения работ по очистке территории, также будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, батуми
Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми
По результатам проверки будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего нефтеперерабатывающего завода в Батуми, говорится в сообщении мэрии города.
В рамках исследования будут изучены возможности как технического, так и перспективного использования территории.
Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Чешским агентством развития и правительством Аджарской автономной Республики, подписанном в апреле 2021 года.
После оценки экспертов, согласно меморандуму, чешское правительство примет решение о размере гранта для проведения работ по очистке территории, также будет принято решение как будет использована территория в дальнейшем.