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Для развития Транскаспийского коридора будет создано СП

Для развития Транскаспийского коридора будет создано СП

Совместное предприятие повысит ценность коридора, так как облегчит процессы перевалки грузов и гармонизирует трансграничные тарифы 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T07:32+0400

2022-04-13T07:32+0400

2022-04-13T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Совместное предприятие (СП) между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном по развитию Транскаспийского коридора (ТМТМ/Middle Corridor) находится на стадии разработки и, вероятно, будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023 года.Об этом заявил генеральный секретарь ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТММТ) Гайдар Абдикеримов на саммите RailFreight Summit, сообщил Sputnik Азербайджан.В рамках создания СП также планируется соединить Международный транспортный коридор "Север-Юг" через порты Каспийского моря, таким образом расширив коридор до Ирана, арабских стран, вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии.Напомним, Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

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экономика, новости, казахстан, грузия, азербайджан, южно-кавказский транспортный коридор