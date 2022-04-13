https://sputnik-georgia.ru/20220413/ekonomist-egorov-rasskazal-zachem-tsb-snyal-ogranichenie-na-pokupku-valyuty-v-rossii-265944628.html

Экономист Егоров рассказал, зачем ЦБ снял ограничение на покупку валюты в России

Экономист Егоров рассказал, зачем ЦБ снял ограничение на покупку валюты в России

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, и отменил 12-процентную комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T10:43+0400

2022-04-13T10:43+0400

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Чем вызваны такие действия регулятора и какой эффект это даст? Каких еще решений ожидать в ближайшем будущем? Перейдут ли все страны на взаимный расчет в национальных валютах или в мире сформируются валютные зоны со своими центрами? Готов ли рубль стать одной из мировых валют? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал валютный стратег Александр Егоров.

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мультимедиа, видео, видео, экономика, россия