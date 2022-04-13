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"Это важный шаг" - МИД Грузии о решении президента Йемена

"Это важный шаг" - МИД Грузии о решении президента Йемена

Официальный Тбилиси выразил надежду, что все участвующие в конфликте стороны подключатся к всеобъемлющему йеменскому диалогу 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T23:42+0400

2022-04-13T23:42+0400

2022-04-13T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии поприветствовало решение президента Йемена Абд Раббу Мансур Хади о создании президентского руководящего совета и передаче ему полномочий по управлению государством.Президент Йемена назначил руководить советом Ришада Мухаммеда аль-Алими. В состав совета вошли еще семь человек, в том числе племянник бывшего президента страны Тарек Салех и глава правящего на юге Йемена сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди.Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ.Президент возложил на новый совет полномочия правительства, а также командование вооруженными силами и представление республики внутри и за пределами страны.Кроме того, на Совет возложена обязанность сформировать военный совет по безопасности и принять шаги по объединению вооруженных сил Йемена под объединенным национальным командованием и положить конец их расколу, прекратив вооруженные конфликты. Новый совет также будет назначать губернаторов провинций, судей, руководителей безопасности и главу центробанка.

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