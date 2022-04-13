https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruzinskaya-mechta-obvinila-oppozitsionerov-v-planirovanii-revolyutsii--265958135.html

"Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в планировании революции

"Грузинская мечта" обвинила оппозиционеров в планировании революции

"Единое нацдвижение" и его сателиты хотят ускорить свои революционные планы 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T16:45+0400

2022-04-13T16:45+0400

2022-04-13T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе утверждает, что целью встречи ряда оппозиционных партий в Бакуриани была разработка революционного сценария в стране. Ранее депутат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили заявил, что представители некоторых оппозиционных партий наняли иностранного тренера, чтобы подготовить в Грузии ситуацию для свержения власти.По его словам, "Наудвижение" и его соратники из оппозиции решили провести встречу именно сейчас, на фоне событий на Украине, и ускорить революционные планы. Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия подтвердил, что оппозиционеры встречались с политическим консультантом Питером Акерманом и главной темой обсуждения были разные методы ненасильственной смены власти."Это известный агитатор ненасильственного протеста и поддержки политических диссидентов. При чем тут тренинг... Я рад, что у нас была возможность встретиться и провести дискуссию с ним и его организацией", - сказал Бокерия журналистам. Никакого опросникаКобахидзе отметил, что "Грузинская мечта" в процессе заполнения опросника для вступления в Евросоюз не будет сотрудничать с партиями, которые проводили встречу в Бакуриани, в том числе с партией "Лело для Грузии". Ранее "Лело для Грузии" в сотрудничестве с другими оппозиционными партиями разработала стратегию, согласно которой правительству следует обнародовать опросник, ознакомить депутатов с примерными ответами, озвучить стратегию по вступлению в ЕС и так далее.По словам Кобахидзе, решение об обнародовании опросника будет принято после консультации с представителями ЕС.Лидер правящей партии назвал партию "Лело для Грузии", а также партии "Гирчи", "Дроа", "Европейскую Грузию" и "Стратегия Агмашенебели" производными партии "Единое национальное движение". Последнюю правящая "Грузинская мечта" называет партией войны. "Единственное, чего хочет "Единое национальное движение" и его сателлиты – превратить Грузию во второй фронт и попытаться ускорить революционные планы," – сказал Кобахидзе.Отношения между частью оппозиции и "Грузинской мечтой" ухудшились на фоне событий на Украине. Оппозиция требует ужесточения политики власти в отношении России, в то время как правящая сила обвиняет оппозиционеров в попытках втянуть страну войну.

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