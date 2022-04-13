https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruzinskaya-mechta-oppozitsiya-gotovit-perevorot-265965253.html

"Грузинская мечта": оппозиция готовит переворот

"Грузинская мечта": оппозиция готовит переворот

"Единое Нацдвижение" и его сателиты пытаются ускорить революционные планы, отметил Кобахидзе 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Оппозиционные партии в Грузии на своих встречах рассматривают сценарий переворота в стране, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Ряд оппозиционных партий провели встречу в Бакуриани, организованную партией "Лело для Грузии", на которой обсуждали вопросы евроинтеграции.Лидер правящей партии назвал партии участвовавшие во встрече "Лело для Грузии", а также партии "Гирчи", "Дроа", "Европейскую Грузию" и "Стратегия Агмашенебели" производными главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" и отметил, что их главной целью является развязать войну."Единственное, чего хочет "Единое нацдвижение" и его сателиты – превратить Грузию во второй фронт. И попытка ускорить революционные планы связана с этим", – сказал Кобахидзе.В "Едином национальном движении" назвали обвинения Кобахидзе несерьезными."Я не знаю, как на это серьезно отвечать. Когда у "Грузинской мечты" экзистенциальные проблемы, ее лидеры говорят о перевороте. Как можно представить тайную встречу в гостинице, где проходило все открыто в присутствии множества людей? Как можно говорить о тайнах на открытой встрече?" – сказала лидер "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.Отношения между частью оппозиции и "Грузинской мечтой" ухудшились на фоне событий в Украине. Оппозиция требует ужесточения политики власти в отношении России, в то время как правящая сила обвиняет ее в попытках развязать войну.

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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, украина, бакуриани, европейская грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта