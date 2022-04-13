https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruzinskiy-universitet-seu-uchastvuet-vo-vsemirnoy-nedele-kreativnosti-i-innovatsiy-265960644.html

Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций

Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций

Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается в день рождения Леонардо да Винчи 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T17:32+0400

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образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 апр— Sputnik. Национальный университет Грузии SEU присоединится к Всемирной неделе креативности и инноваций с 15 по 20 апреля, в рамках которой в университете пройдут семинары на различные актуальные темы.Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается 15 апреля, в день рождения Леонардо да Винчи. Главная тема мероприятия этого года – сотрудничество.В течение недели в университете пройдут семинары на такие темы, как важность творческого мышления в предпринимательстве, криптоиндустрия в Грузии, поговорят и том, как выйти на экспорт через электронную коммерцию, а также все о NFT.Открыта тайна гениального изобретения Леонардо да Винчи >>>SEU является единственным грузинским университетом среди участников Всемирной недели креативности и инноваций. Посетить семинары может любой желающий, однако перед этим необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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образование в грузии, леонардо да винчи, грузия, новости, общество