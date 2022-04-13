https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruzinskiy-universitet-seu-uchastvuet-vo-vsemirnoy-nedele-kreativnosti-i-innovatsiy-265960644.html
Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций
Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций
Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается в день рождения Леонардо да Винчи 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T17:32+0400
2022-04-13T17:32+0400
2022-04-13T17:46+0400
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 апр— Sputnik. Национальный университет Грузии SEU присоединится к Всемирной неделе креативности и инноваций с 15 по 20 апреля, в рамках которой в университете пройдут семинары на различные актуальные темы.Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается 15 апреля, в день рождения Леонардо да Винчи. Главная тема мероприятия этого года – сотрудничество.В течение недели в университете пройдут семинары на такие темы, как важность творческого мышления в предпринимательстве, криптоиндустрия в Грузии, поговорят и том, как выйти на экспорт через электронную коммерцию, а также все о NFT.Открыта тайна гениального изобретения Леонардо да Винчи >>>SEU является единственным грузинским университетом среди участников Всемирной недели креативности и инноваций. Посетить семинары может любой желающий, однако перед этим необходимо пройти регистрацию по ссылке.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование в грузии, леонардо да винчи, грузия, новости, общество
Грузинский университет SEU участвует во Всемирной неделе креативности и инноваций
17:32 13.04.2022 (обновлено: 17:46 13.04.2022)
Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается в день рождения Леонардо да Винчи
ТБИЛИСИ, 13 апр— Sputnik. Национальный университет Грузии SEU присоединится к Всемирной неделе креативности и инноваций с 15 по 20 апреля, в рамках которой в университете пройдут семинары на различные актуальные темы.
Ежегодно Всемирная неделя креативности и инноваций начинается 15 апреля, в день рождения Леонардо да Винчи. Главная тема мероприятия этого года – сотрудничество.
Идея недели состоит в том, чтобы популяризировать идеи креативного мышления и технологии создания инноваций, предоставляя доступ людям со всего мира раскрывать собственный креативный потенциал с помощью лучших экспертов по креативности.
В течение недели в университете пройдут семинары на такие темы, как важность творческого мышления в предпринимательстве, криптоиндустрия в Грузии, поговорят и том, как выйти на экспорт через электронную коммерцию, а также все о NFT.
SEU является единственным грузинским университетом среди участников Всемирной недели креативности и инноваций. Посетить семинары может любой желающий, однако перед этим необходимо пройти регистрацию по ссылке
.