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Грузия стала членом Комитета ООН по неправительственным организациям
Грузия стала членом Комитета ООН по неправительственным организациям
У Грузии будет возможность внести свой вклад в работу Комитета и поспособствовать включенности гражданского общества в работу ООН 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T23:24+0400
2022-04-13T23:24+0400
2022-04-13T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузию избрали членом Комитета ООН по неправительственным организациям на срок с 2023 по 2026 год, говорится в сообщении грузинского МИД.Грузия была избрана членом Комитета в рамках пленарного заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).У Грузии будет возможность с учетом своего опыта внести свой вклад в работу Комитета, поспособствовать осуществлению принципов, предусмотренных резолюцией Экономического и социального совета ООН и включенности гражданского общества в работу ООН, сказано в сообщении.Комитет по НПО является постоянным комитетом ЭКОСОС, основанным Советом в 1946 году. Комитет состоит из 19 членов, которые избираются на основе справедливого географического принципа: пять членов стран Африки; четыре члена – из стран Азии; два члена из Восточной Европы; четыре члена из Латинской Америки и стран Карибского бассейна; и четыре члена – западноевропейские страны и других государств. Срок полномочий членов бюро составляет четыре года.
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грузия, новости, общество, оон, мид грузии
Грузия стала членом Комитета ООН по неправительственным организациям
У Грузии будет возможность внести свой вклад в работу Комитета и поспособствовать включенности гражданского общества в работу ООН
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузию избрали членом Комитета ООН по неправительственным организациям на срок с 2023 по 2026 год, говорится в сообщении грузинского МИД.
Грузия была избрана членом Комитета в рамках пленарного заседания Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
У Грузии будет возможность с учетом своего опыта внести свой вклад в работу Комитета, поспособствовать осуществлению принципов, предусмотренных резолюцией Экономического и социального совета ООН и включенности гражданского общества в работу ООН, сказано в сообщении
.
Комитет по НПО является постоянным комитетом ЭКОСОС, основанным Советом в 1946 году.
Комитет состоит из 19 членов, которые избираются на основе справедливого географического принципа: пять членов стран Африки; четыре члена – из стран Азии; два члена из Восточной Европы; четыре члена из Латинской Америки и стран Карибского бассейна; и четыре члена – западноевропейские страны и других государств. Срок полномочий членов бюро составляет четыре года.