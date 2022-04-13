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Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС
Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС
В отчете определены сферы и проблемы, на которых необходимо сосредоточиться, отметил депутат 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T17:52+0400
2022-04-13T17:52+0400
2022-04-13T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские власти учтут отчет Госдепартамента США при заполнении опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.В отчет Госдепартамента США 2021 года о правах человека по Грузии попали выборы, расправа противников ЛГБТ-сообщества над журналистами, арест экс-президента Михаила Саакашвили и другие вопросы. В отчете по Грузии, который охватывает 85 страниц, также говорится о двух турах парламентских выборов, прошедших в октябре и ноябре 2020 года.Как отметил Сарджвеладзе на брифинге, в целом документ отражает прогресс страны в 2021 году в направлении защиты прав человека."В нем тщательно определены сферы и проблемы, на которых нам необходимо сосредоточиться в будущем, чтобы спланировать нашу деятельность и расставить правильные акценты", – подчеркнул депутат.Что за опросник? Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в понедельник. Грузия планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.На заполнение опросника у Грузии один месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС. Ранее желающим вступить в ЕС приходилось отвечать на 2-5 тысяч вопросов.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, госдепартамент сша, европарламент, украина
Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС
17:52 13.04.2022 (обновлено: 17:56 13.04.2022)
В отчете определены сферы и проблемы, на которых необходимо сосредоточиться, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские власти учтут отчет Госдепартамента США при заполнении опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.
В отчет Госдепартамента США 2021 года о правах человека по Грузии попали выборы, расправа противников ЛГБТ-сообщества над журналистами, арест экс-президента Михаила Саакашвили и другие вопросы. В отчете по Грузии, который охватывает 85 страниц, также говорится о двух турах парламентских выборов, прошедших в октябре и ноябре 2020 года.
"Этот документ является для нас не только хорошим источником для информации, но и опрелеляет, в каком направлении мы должны развивать страну… Отчет очень поможет нам в важнейшем процессе заполнения опросника, переданного нам для получения статуса кандидата на членство в Евросоюз", – заявил Сарджвеладзе.
Как отметил Сарджвеладзе на брифинге, в целом документ отражает прогресс страны в 2021 году в направлении защиты прав человека.
"В нем тщательно определены сферы и проблемы, на которых нам необходимо сосредоточиться в будущем, чтобы спланировать нашу деятельность и расставить правильные акценты", – подчеркнул депутат.
Что за опросник?
Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в понедельник. Грузия планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.
На заполнение опросника у Грузии один месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.
В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС. Ранее желающим вступить в ЕС приходилось отвечать на 2-5 тысяч вопросов.
Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.