https://sputnik-georgia.ru/20220413/gruziya-uchtet-otchet-gosdepa-ssha-pri-zapolnenii-oprosnika-po-chlenstvu-v-es-265961563.html

Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС

Грузия учтет отчет Госдепа США при заполнении опросника по членству в ЕС

В отчете определены сферы и проблемы, на которых необходимо сосредоточиться, отметил депутат 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T17:52+0400

2022-04-13T17:52+0400

2022-04-13T17:56+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

госдепартамент сша

европарламент

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262913423_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_44cd9db9876d36a0cd39019f9ffc175b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинские власти учтут отчет Госдепартамента США при заполнении опросника о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.В отчет Госдепартамента США 2021 года о правах человека по Грузии попали выборы, расправа противников ЛГБТ-сообщества над журналистами, арест экс-президента Михаила Саакашвили и другие вопросы. В отчете по Грузии, который охватывает 85 страниц, также говорится о двух турах парламентских выборов, прошедших в октябре и ноябре 2020 года.Как отметил Сарджвеладзе на брифинге, в целом документ отражает прогресс страны в 2021 году в направлении защиты прав человека."В нем тщательно определены сферы и проблемы, на которых нам необходимо сосредоточиться в будущем, чтобы спланировать нашу деятельность и расставить правильные акценты", – подчеркнул депутат.Что за опросник? Грузия получила опросник о самооценке для получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в понедельник. Грузия планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.На заполнение опросника у Грузии один месяц. А окончательное решение в связи с присвоением статуса кандидата будет принято в июне текущего года на заседании Европейского совета.В опроснике 369 вопросов, что намного меньше по сравнению с тем, сколько ранее получали другие партнеры ЕС. Ранее желающим вступить в ЕС приходилось отвечать на 2-5 тысяч вопросов.Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, госдепартамент сша, европарламент, украина