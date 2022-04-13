https://sputnik-georgia.ru/20220413/iz-rustavi-v-tbilisi-budet-khodit-avtobus-265956368.html
Из Рустави в Тбилиси будет ходить автобус
Из Рустави в Тбилиси будет ходить автобус
Стоимость проезда на автобусе составит 1,5 лари, а для студентов – 0,5 лари 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T16:31+0400
2022-04-13T16:31+0400
2022-04-13T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня из Рустави в направлении Тбилиси будет курсировать муниципальный автобус, сообщает пресс-служба мэрии Рустави.Решение о назначении автобуса мэрия Рустави озвучила на следующий день после увеличения тарифа на проезд в маршрутных такси до 2,5 лари. В понедельник частная компания "Интертранс" увеличила стоимость проезда по маршруту Рустави-Тбилиси с 1,8 до 2,5 лари. Свое решение в компании объяснили повышением цен на топливо."Автобус оснащен всеми современными технологиями, бесплатным Wi-Fi. И что самое главное, автобус адаптирован для лиц с ОВЗ", – рассказала мэр Рустави Нино Лацабидзе.Стоимость проезда – 1,5 лари, а для студентов – 0,5 лари. Автобусы будут ходить до района станции метро "Исани" в Тбилиси, откуда все так же на муниципальном транспорте можно будет попасть в разные точки города.Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси. Повышение тарифа ударит прежде всего по их кошельку.
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рустави, грузия, новости, общество, тбилиси, квемо картли, транспорт
Из Рустави в Тбилиси будет ходить автобус
Стоимость проезда на автобусе составит 1,5 лари, а для студентов – 0,5 лари
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. С сегодняшнего дня из Рустави в направлении Тбилиси будет курсировать муниципальный автобус, сообщает пресс-служба мэрии Рустави.
Решение о назначении автобуса мэрия Рустави озвучила на следующий день после увеличения тарифа на проезд в маршрутных такси до 2,5 лари. В понедельник частная компания "Интертранс" увеличила стоимость проезда по маршруту Рустави-Тбилиси с 1,8 до 2,5 лари. Свое решение в компании объяснили повышением цен на топливо.
"Автобус оснащен всеми современными технологиями, бесплатным Wi-Fi. И что самое главное, автобус адаптирован для лиц с ОВЗ", – рассказала мэр Рустави Нино Лацабидзе.
Стоимость проезда – 1,5 лари, а для студентов – 0,5 лари. Автобусы будут ходить до района станции метро "Исани" в Тбилиси, откуда все так же на муниципальном транспорте можно будет попасть в разные точки города.
Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси. Повышение тарифа ударит прежде всего по их кошельку.