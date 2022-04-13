https://sputnik-georgia.ru/20220413/kakogo-chisla-strastnaya-pyatnitsa-2022-tserkovnyy-kalendar-265963178.html

Какого числа Страстная пятница 2022? Церковный календарь

Какого числа Страстная пятница 2022? Церковный календарь

Страстная пятница наступает за два дня до праздника Пасхи – Светлое Воскресение Христова в 2022-м отпразднуют 24 апреля 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T18:24+0400

2022-04-13T18:24+0400

2022-04-13T18:24+0400

справки

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В Страстную пятницу воспоминают крестные страдания, смерть и погребение Спасителя, который принес Себя в жертву за грехи мира.Страстная пятницаПо церковному календарю, Страстная или Красная пятница предпоследний и самый строгий день Великого поста - в 2022-м этот день выпадает на 22 апреля.Святое писание повествует, что римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат приговорил Иисуса к распятию под давлением иудейских первосвященников и толпы именно в пятницу.Распятие на кресте в те далекие времена была самой позорной, жестокой и мучительной смертью. Так казнили только самых отъявленных злодеев — разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Первосвященники, присудив Спасителя к такой смерти, хотели Его опозорить.Иисус желал испить всю чашу страданий в полном сознании, поэтому отказался от кислого вина со смирною для облегчения страданий, которое Ему подали воины на Голгофе перед распятием.А когда Его распинали, Он молился за Своих мучителей, говоря: "Отче! прости им, ибо не ведают, что творят".Сын Божий умер на Кресте в третий час от восхода солнца. В это время земля содрогнулась, а завеса в храме, закрывавшая Святое Святых, разорвалась надвое, тем самым отверзая людям вход в закрытое дотоле Царство Небесное.Жителей Иудеи, видевших происшедшее на Голгофе, обуял страх, а великая истина Божества Христова стала очевидной даже для распинателей-язычников.Страдания Христовы описаны у всех четырех евангелистов – в Страстную пятницу во время службы читают эти отрывки из Священного Писания.Богослужение в Страстную пятницу имеет особый порядок - ни в одной из христианских конфессий Литургии не служат, поскольку в этот день был распят Спаситель рода человеческого.Вместо нее утром совершаются Царские Часы со чтением паремии (фрагмент из Ветхого Завета), Апостола и Евангелия. А в середине дня совершается вечерня с выносом Плащаницы — отрезок ткани, с изображением в рост Иисуса Христа, лежащего во гробе.До выноса Плащаницы по церковному уставу верующие ничего не едят.Плащаницу, после выноса устанавливают в центре храма, на возвышении и украшают цветами. На нее кладут Евангелие и постоянно окуривают фимиамом. Богослужения до чина Погребения начинаются и заканчиваются не в алтаре, а перед Плащаницей.По сути, это отпевание Христа: во время службы верующие стоят с зажженными свечами, поются погребальные тропари. Этой службой, посвященной положению тела Господа Иисуса Христа во гроб, заканчивается цикл богослужений Страстной Пятницы.Священнослужители считают, что в Страстную пятницу все человечество должно стоять пред Плащаницей с поникшей головой, класть земные поклоны и прикладываться к ней с великим трепетом. Так как до крестной смерти Христа, рай со времен Адама за грехи человеческие был закрыт для всех людей.В Страстную пятницу нельзя танцевать, петь и веселиться. Согласно поверью, веселившийся в Красную пятницу человек проплачет весь год. В Великую пятницу также нежелательно работать. Это самый скорбный день в истории человечества, соответственно его следует проводить в строгом посте и молитве.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2022

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справки