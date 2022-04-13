https://sputnik-georgia.ru/20220413/kannskie-lvy-2022-startuet-gruzinskiy-otbor-na-festival-marketologov-265945925.html

"Каннские Львы 2022": стартует грузинский отбор на фестиваль маркетологов

"Каннские Львы 2022": стартует грузинский отбор на фестиваль маркетологов

Грузинские маркетологи, которые пройдут национальный отбор, поедут в Канны на фестиваль креативности 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T11:29+0400

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"каннские львы 2017"

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Отбор на участие в Международном фестивале креативности "Каннские львы" (Cannes Lions International Advertising Festival, IAF) от Грузии стартует в Тбилиси.Конкурс объединяет десятки тысяч маркетологов из разных стран. Судейство в конкурсе как за идею, так и за ее воплощение осуществляет жюри, состоящее из творческих директоров рекламных агентств всего мира.В этом году фестиваль пройдет во французском городе Канны с 20 по 24 июня.Как сообщают представители МФК "Каннские львы" в Грузии, для участия в фестивале грузинские маркетологи будут соревноваться в четырех категориях: печатная реклама (Print), цифровая кампания (Digital), маркетологи (Marketers) и видеореклама (Film). Следовательно, Грузию на фестивале во Франции представят четыре команды-победителя.В конкурсе могут принять участие маркетологи из рекламных и цифровых агентств Грузии возрастом не старше 31 года, то есть рожденные после 6 июня 1991 года.Отборочный конкурс пройдет 29 апреля. Дедлайн подачи заявок 25 апреля, 19:00. Победителей местного конкурса объявят в начале мая, и в этом же месяце они в числе лучших маркетологов из 70 стран мира будут соревноваться за первенство.Еще одна новость национального конкурса: в этом году решением грузинского представительства фестиваля "Каннские львы" будут номинированы кандидаты, а победителю будет вручена Почетная премия Ники Гуджеджиани. Награда вручается человеку, который проявит особый интерес к пробуждению творческого потенциала других.

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"каннские львы 2017", грузия, новости, культура, франция, канны, реклама