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Количество жертв циклона Agaton на Филиппинах возросло до 44 человек

Количество жертв циклона Agaton на Филиппинах возросло до 44 человек

Страшный циклон Agaton вызвал наводнения в 480 районах и 43 мощных оползня 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T14:07+0400

2022-04-13T14:07+0400

2022-04-13T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Количество жертв в результате тропического циклона Agaton на Филиппинах возросло до 44 человек, еще восемь – объявлены пропавшими без вести. Об этом заявили в местном совете по ЧС и рискам стихийных бедствий.Согласно информации ведомства, восемь человек пострадали. Медики обнаружили у них различные травмы из-за оползней, после того, как Agaton прошел над провинциям Лейте, Центральные Висайи и регионом Давао.Ущерб от стихии, по предварительным данным специалистов, для сельского хозяйства пострадавших районов составил около 51,4 миллиона песо (почти 1 миллион долларов США). Повреждено 341 строение, затоплены поля на площади 1 851 гектар.По оценке экспертов, циклон Agaton стал причиной наводнения в 480 районах и вызвал 43 оползня. В множестве городах нарушено электро- и водоснабжение.

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филиппины, новости, в мире, происшествия, стихийное бедствие