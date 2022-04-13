https://sputnik-georgia.ru/20220413/mer-tbilisi-prizval-gorodskie-sluzhby-rabotat-v-rezhime-chs-iz-za-silnogo-vetra-265948610.html

Мэр Тбилиси призвал городские службы работать в режиме ЧС из-за сильного ветра

Мэр Тбилиси призвал городские службы работать в режиме ЧС из-за сильного ветра

Градоначальник выразил соболезнования родным погибшей в результате урагана в грузинской столице 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T13:06+0400

2022-04-13T13:06+0400

2022-04-13T13:06+0400

тбилиси

каха каладзе

грузия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

ветер

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный ветер ожидается в столице Грузии 13 апреля, в связи с чем мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал глав районных администраций и городские службы продолжить работу в чрезвычайном режиме.Сильный ветер поднялся в Тбилиси 12 апреля. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города и привела к человеческим жертвам. В результате падения дерева в районе Варкетили скончалась молодая женщина. Состояние еще одной пострадавшей расценивается как критическое."Сегодня также ожидается ветер... Всю ночь были звонки, наши службы выезжали на места. И сегодня мы должны уделить максимум внимания этому направлению и оказать максимальную поддержку людям, помочь пострадавшему населению в пределах наших полномочий", – сказал градоначальник в начале заседания городского правительства.Мэр Тбилиси выразил соболезнования семье Татьяны Павловой, погибшей в результате падения дерева."За вчерашним сильным ветром последовали повреждения инфраструктуры в столице, выкорчевывание деревьев и растений, были сорваны крыши. Но самая большая трагедия в том, что стихия унесла жизнь молодой женщины. Хочу выразить соболезнования родным, близким и друзьям", – сказал Каладзе.По словам мэра, все подлежит восстановлению и исправлению – посадят новые деревья и растения, но нельзя вернуть погибшую женщину.В течение всего дня и ночи в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии поступали звонки от жителей города. В основном обращались с жалобами на поваленные деревья и сорванные крыши.

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тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, ветер