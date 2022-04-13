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Мэр Тбилиси призвал городские службы работать в режиме ЧС из-за сильного ветра
Мэр Тбилиси призвал городские службы работать в режиме ЧС из-за сильного ветра
Градоначальник выразил соболезнования родным погибшей в результате урагана в грузинской столице 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T13:06+0400
2022-04-13T13:06+0400
2022-04-13T13:06+0400
тбилиси
каха каладзе
грузия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
ветер
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный ветер ожидается в столице Грузии 13 апреля, в связи с чем мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал глав районных администраций и городские службы продолжить работу в чрезвычайном режиме.Сильный ветер поднялся в Тбилиси 12 апреля. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города и привела к человеческим жертвам. В результате падения дерева в районе Варкетили скончалась молодая женщина. Состояние еще одной пострадавшей расценивается как критическое."Сегодня также ожидается ветер... Всю ночь были звонки, наши службы выезжали на места. И сегодня мы должны уделить максимум внимания этому направлению и оказать максимальную поддержку людям, помочь пострадавшему населению в пределах наших полномочий", – сказал градоначальник в начале заседания городского правительства.Мэр Тбилиси выразил соболезнования семье Татьяны Павловой, погибшей в результате падения дерева."За вчерашним сильным ветром последовали повреждения инфраструктуры в столице, выкорчевывание деревьев и растений, были сорваны крыши. Но самая большая трагедия в том, что стихия унесла жизнь молодой женщины. Хочу выразить соболезнования родным, близким и друзьям", – сказал Каладзе.По словам мэра, все подлежит восстановлению и исправлению – посадят новые деревья и растения, но нельзя вернуть погибшую женщину.В течение всего дня и ночи в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии поступали звонки от жителей города. В основном обращались с жалобами на поваленные деревья и сорванные крыши.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, каха каладзе, грузия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, ветер
Мэр Тбилиси призвал городские службы работать в режиме ЧС из-за сильного ветра
Градоначальник выразил соболезнования родным погибшей в результате урагана в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный ветер ожидается в столице Грузии 13 апреля, в связи с чем мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал глав районных администраций и городские службы продолжить работу в чрезвычайном режиме.
Сильный ветер поднялся в Тбилиси 12 апреля. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре города и привела к человеческим жертвам. В результате падения дерева в районе Варкетили скончалась молодая женщина. Состояние еще одной пострадавшей расценивается как критическое.
"Сегодня также ожидается ветер... Всю ночь были звонки, наши службы выезжали на места. И сегодня мы должны уделить максимум внимания этому направлению и оказать максимальную поддержку людям, помочь пострадавшему населению в пределах наших полномочий", – сказал градоначальник в начале заседания городского правительства.
Мэр Тбилиси выразил соболезнования семье Татьяны Павловой, погибшей в результате падения дерева.
"За вчерашним сильным ветром последовали повреждения инфраструктуры в столице, выкорчевывание деревьев и растений, были сорваны крыши. Но самая большая трагедия в том, что стихия унесла жизнь молодой женщины. Хочу выразить соболезнования родным, близким и друзьям", – сказал Каладзе.
По словам мэра, все подлежит восстановлению и исправлению – посадят новые деревья и растения, но нельзя вернуть погибшую женщину.
В течение всего дня и ночи в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии поступали звонки от жителей города. В основном обращались с жалобами на поваленные деревья и сорванные крыши.