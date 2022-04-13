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Мэрия Рустави изучит причины повышения цен на проезд из Тбилиси
Мэрия Рустави изучит причины повышения цен на проезд из Тбилиси
Компания должна была уведомить районные власти за месяц до ожидаемого повышения цен 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T09:52+0400
2022-04-13T09:52+0400
2022-04-13T09:52+0400
грузия
новости
общество
рустави
транспорт в грузии
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Из-за нарушения условий договора к частной компании "Интертранс" обязательно будут применены санкции, предусмотренные законодательством, заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе после встречи с руководством компании.В понедельник частная компания "Интертранс" увеличила стоимость проезда по маршруту Рустави-Тбилиси с 1,8 до 2,5 лари. Свое решение в компании объяснили повышением цен на топливо.Согласно официальному договору, компания должна была уведомить районные власти за месяц до ожидаемого повышения цен, хотя письменное заявление было подано только вчера.По словам Нино Лацабидзе, местные власти были максимально лояльны к компании в вопросе качества обслуживания пассажиров, так как хотели за счет этого сохранить прежнюю стоимость проезда."Мы изучим аргументы, представленные компанией. Наш главный интерес – не навредить жителям Рустави. Естественно, мы будем учитывать интересы водителей, работающих в "Интертрансе", потому что они из Рустави и за каждым из них стоит семья. Муниципалитет не оставит ни пассажиров, ни водителей Рустави одних перед лицом проблемы", – заявила Лацабидзе.Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси. Повышение тарифа ударит прежде всего по их кошельку.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, рустави, транспорт в грузии, цены на топливо
Мэрия Рустави изучит причины повышения цен на проезд из Тбилиси
Компания должна была уведомить районные власти за месяц до ожидаемого повышения цен
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Из-за нарушения условий договора к частной компании "Интертранс" обязательно будут применены санкции, предусмотренные законодательством, заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе после встречи с руководством компании.
В понедельник частная компания "Интертранс" увеличила стоимость проезда по маршруту Рустави-Тбилиси с 1,8 до 2,5 лари. Свое решение в компании объяснили повышением цен на топливо.
"Сегодня мы встретились с представителями компании "Интертранс" и заслушали информацию о том, почему был повышен тариф без согласования с мэрией. Почему так получилось, что компания обратилась к нам с заявлением о повышении тарифа только вчера, а не месяцем раньше, как это должно было быть сделано в соответствии с правовыми нормами", – заявила Лацабидзе журналистам.
Согласно официальному договору, компания должна была уведомить районные власти за месяц до ожидаемого повышения цен, хотя письменное заявление было подано только вчера.
По словам Нино Лацабидзе, местные власти были максимально лояльны к компании в вопросе качества обслуживания пассажиров, так как хотели за счет этого сохранить прежнюю стоимость проезда.
"Мы изучим аргументы, представленные компанией. Наш главный интерес – не навредить жителям Рустави. Естественно, мы будем учитывать интересы водителей, работающих в "Интертрансе", потому что они из Рустави и за каждым из них стоит семья. Муниципалитет не оставит ни пассажиров, ни водителей Рустави одних перед лицом проблемы", – заявила Лацабидзе.
Рустави – металлургический центр Грузии с населением более 125 тысяч человек. Расположен в регионе Квемо Картли. Расстояние между Тбилиси и Рустави по трассе составляет всего 25 км. Из-за близости к столице ежедневно многие жители города ездят на работу и учебу в Тбилиси. Повышение тарифа ударит прежде всего по их кошельку.