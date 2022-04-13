https://sputnik-georgia.ru/20220413/meriya-tbilisi-prodolzhaet-sovershenstvovat-transportnuyu-set-265959359.html

Мэрия Тбилиси продолжает совершенствовать транспортную сеть

Мэрия Тбилиси продолжает совершенствовать транспортную сеть

В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T17:17+0400

2022-04-13T17:17+0400

2022-04-13T17:17+0400

тбилиси

транспорт

грузия

новости

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси круглосуточно следит за существующей сетью общественного транспорта с целью устранения мелких недостатков, которые будут выявлены, заявил градоначальник Каха Каладзе.В последние годы в Тбилиси активно реализуется транспортная реформа. Цель – разгрузить столицу от пробок, сделав передвижение на общественном транспорте более комфортным, безопасным и быстрым для горожан. Мэрия поэтапно обновляет автобусный парк, а также уже разработала и постепенно внедряет новую транспортную сеть, которая состоит из трех уровней.Также мэр рассказал о работе, проделанной в рамках реформы транспортной политики, и ее результатах.По его словам, в прошлом году при участии группы международных экспертов было завершено исследование общественного транспорта Тбилиси, на основании чего, с учетом соответствующих транспортных потоков и потребностей граждан в мобильности, была спланирована столичная сеть общественного транспорта.Эта сеть объединила в одной транспортно-тарифной системе микроавтобусы, автобусную сеть и тбилисский метрополитен, работающие до этого самостоятельно друг от друга.Каладзе отметил, что после основного этапа реформы внедрение новой сети позволило увеличить доступность общественного транспорта, в том числе за счет включения в сеть районов в разных частях города, которые ранее не обслуживались муниципальным транспортом."К сожалению, были такие районы, улицы, где общественный транспорт не ездил, либо время ожидания было слишком большим. Гражданам приходилось ждать по часу. Всего речь идет о 46 таких микроавтобусных и 17 автобусных маршрутах. С этой же целью дополнительно продлено 13 маршрутов", – сказал он.По словам мэра Тбилиси, с 1 февраля параллельно с новыми маршрутами запущена система абонементов, в рамках которой горожане могут использовать разносрочные абонементы в соответствии со своими потребностями. Кроме того, в результате реформы льготный полуторачасовой проезд был распространен на все виды общественного транспорта."Реформа позволила в результате оптимизации маршрута принять стандарт, согласно которому максимальное время ожидания в пиковый период сокращено до 15 минут", – напомнил мэр.Также Каладзе напомнил об успешном обновлении парка автобусов и микроавтобусов в столице, которые более комфортные и позволяют перевозить большее количество пассажиров. В планах на следующий год завезти дополнительно 18-метровые автобусы.

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тбилиси, транспорт, грузия, новости, каха каладзе, мэрия тбилиси