https://sputnik-georgia.ru/20220413/minus-sem-gradusov--sinoptiki-prognoziruyut-v-gruzii-rezkoe-pokholodanie-265954310.html

Минус семь градусов – синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание

Минус семь градусов – синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание

Начиная с 14 апреля, в стране будет холодная погода, предупреждают метеорологи 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T15:15+0400

2022-04-13T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание, температура воздуха может упасть до минус семи градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики ожидают резкое похолодание с 14 по 16 апреля. В Западной Грузии температура воздуха составит 0...-1 градус, а в Восточной Грузии – минус 3.В горных регионах страны температура воздуха упадет до минус 2-7 градусов, что может вызвать повреждение фруктовых культур.

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