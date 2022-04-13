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Минус семь градусов – синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание
Минус семь градусов – синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание
Начиная с 14 апреля, в стране будет холодная погода, предупреждают метеорологи 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T15:15+0400
2022-04-13T15:15+0400
2022-04-13T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание, температура воздуха может упасть до минус семи градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Синоптики ожидают резкое похолодание с 14 по 16 апреля. В Западной Грузии температура воздуха составит 0...-1 градус, а в Восточной Грузии – минус 3.В горных регионах страны температура воздуха упадет до минус 2-7 градусов, что может вызвать повреждение фруктовых культур.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, общество
Минус семь градусов – синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание
Начиная с 14 апреля, в стране будет холодная погода, предупреждают метеорологи
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют в Грузии резкое похолодание, температура воздуха может упасть до минус семи градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики ожидают резкое похолодание с 14 по 16 апреля. В Западной Грузии температура воздуха составит 0...-1 градус, а в Восточной Грузии – минус 3.
В горных регионах страны температура воздуха упадет до минус 2-7 градусов, что может вызвать повреждение фруктовых культур.