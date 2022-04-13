Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220413/moskva-vnesla-v-chernyy-spisok-398-amerikanskikh-kongressmenov-265966947.html
Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов
Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T22:58+0400
2022-04-13T23:07+0400
россия
новости
в мире
владимир путин
украина
сша
санкции
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262609730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afae9ace9109237ad7c2c6839d017b24.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Россия в ответ на антироссийские санкции администрации президента США ввела санкционные ограничения в отношении 398 конгрессменов, говорится в заявлении на сайте российского МИД. Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262609730_501:240:2911:2048_1920x0_80_0_0_f94c9b61d7060d4bccf20b456a3d6f2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, владимир путин, украина, сша, санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022

Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов

22:58 13.04.2022 (обновлено: 23:07 13.04.2022)
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Россия в ответ на антироссийские санкции администрации президента США ввела санкционные ограничения в отношении 398 конгрессменов, говорится в заявлении на сайте российского МИД.
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы.

"Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе", – сказано в заявлении.

Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0