https://sputnik-georgia.ru/20220413/moskva-vnesla-v-chernyy-spisok-398-amerikanskikh-kongressmenov-265966947.html

Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов

Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов

Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Россия в ответ на антироссийские санкции администрации президента США ввела санкционные ограничения в отношении 398 конгрессменов, говорится в заявлении на сайте российского МИД. Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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россия, новости, в мире, владимир путин, украина, сша, санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022