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Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов
Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T22:58+0400
2022-04-13T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Россия в ответ на антироссийские санкции администрации президента США ввела санкционные ограничения в отношении 398 конгрессменов, говорится в заявлении на сайте российского МИД. Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, владимир путин, украина, сша, санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022
Москва внесла в черный список 398 американских конгрессменов
22:58 13.04.2022 (обновлено: 23:07 13.04.2022)
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Россия в ответ на антироссийские санкции администрации президента США ввела санкционные ограничения в отношении 398 конгрессменов, говорится в заявлении на сайте российского МИД.
Ранее США внесли в "черный список" почти весь состав Госдумы.
"Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского Конгресса, вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе", – сказано в заявлении.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.