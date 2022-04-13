https://sputnik-georgia.ru/20220413/nepogoda-v-gruzii-shtorm-povredil-beregovuyu-liniyu-porta-poti-265965138.html
Непогода в Грузии: шторм повредил береговую линию порта Поти
Непогода в Грузии: шторм повредил береговую линию порта Поти
Специальные службы должны подготовить новый проект укрепления береговой линии 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T20:01+0400
2022-04-13T20:01+0400
2022-04-13T20:16+0400
грузия
погода
новости
поти
шторм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259321329_0:149:3073:1877_1920x0_80_0_0_1cd32cbc9108ab50e74e0bf0d1168f06.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный шторм в Поти повредил береговую инфраструктуру портового города – повреждены пешеходные дорожки, сообщил мэр города Бека Вачарадзе журналистам.По его словам, проблемным остается один район, где защитные сооружения настолько повреждены, что не справляются со своей функцией.По его словам, из-за этих проблем департамент автомобильных дорог должен подготовить новый проект укрепления береговой линии, после чего мэрия начнет работы.В данный момент на поврежденных участках ведутся работы по расчистке.
поти
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259321329_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a0a949ea8e67d3eb30f5384aac7ed788.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, поти, шторм
Непогода в Грузии: шторм повредил береговую линию порта Поти
20:01 13.04.2022 (обновлено: 20:16 13.04.2022)
Специальные службы должны подготовить новый проект укрепления береговой линии
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный шторм в Поти повредил береговую инфраструктуру портового города – повреждены пешеходные дорожки, сообщил мэр города Бека Вачарадзе журналистам.
По его словам, проблемным остается один район, где защитные сооружения настолько повреждены, что не справляются со своей функцией.
"В этом месте снизилась глубина из-за наносов и волна ударяет сильнее по берегу и портит инфраструктуру", - пояснил Вачарадзе.
По его словам, из-за этих проблем департамент автомобильных дорог должен подготовить новый проект укрепления береговой линии, после чего мэрия начнет работы.
В данный момент на поврежденных участках ведутся работы по расчистке.