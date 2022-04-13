https://sputnik-georgia.ru/20220413/nepogoda-v-gruzii-shtorm-povredil-beregovuyu-liniyu-porta-poti-265965138.html

Непогода в Грузии: шторм повредил береговую линию порта Поти

Непогода в Грузии: шторм повредил береговую линию порта Поти

Специальные службы должны подготовить новый проект укрепления береговой линии 13.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Сильный шторм в Поти повредил береговую инфраструктуру портового города – повреждены пешеходные дорожки, сообщил мэр города Бека Вачарадзе журналистам.По его словам, проблемным остается один район, где защитные сооружения настолько повреждены, что не справляются со своей функцией.По его словам, из-за этих проблем департамент автомобильных дорог должен подготовить новый проект укрепления береговой линии, после чего мэрия начнет работы.В данный момент на поврежденных участках ведутся работы по расчистке.

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