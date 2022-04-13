https://sputnik-georgia.ru/20220413/otnosheniy-s-gretsiey-bolshe-net-posol-rf-v-afinakh-o-vysylke-diplomatov---video-265962382.html

Отношений с Грецией больше нет: посол РФ в Афинах о высылке дипломатов – видео

Отношений с Грецией больше нет: посол РФ в Афинах о высылке дипломатов – видео

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что после высылки 12 российских дипломатов из страны отношения Афин и Москвы остановлены по всем направлениям 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T19:34+0400

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видео

мультимедиа

россия

греция

антироссийские санкции

высылка российких дипломатов

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Посол России подчеркнул, что отправка Грецией на Украину летальных видов вооружений также значительно осложнила вопрос перспективы восстановления этих отношений. Подробнее о том, что заявил Андрей Маслов – смотрите в видео.

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