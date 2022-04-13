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Отношений с Грецией больше нет: посол РФ в Афинах о высылке дипломатов – видео
Отношений с Грецией больше нет: посол РФ в Афинах о высылке дипломатов – видео
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что после высылки 12 российских дипломатов из страны отношения Афин и Москвы остановлены по всем направлениям 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T19:34+0400
2022-04-13T19:34+0400
2022-04-13T20:49+0400
видео
мультимедиа
россия
греция
антироссийские санкции
высылка российких дипломатов
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Посол России подчеркнул, что отправка Грецией на Украину летальных видов вооружений также значительно осложнила вопрос перспективы восстановления этих отношений. Подробнее о том, что заявил Андрей Маслов – смотрите в видео.
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видео, видео, мультимедиа, россия, греция, антироссийские санкции, высылка российких дипломатов
Отношений с Грецией больше нет: посол РФ в Афинах о высылке дипломатов – видео
19:34 13.04.2022 (обновлено: 20:49 13.04.2022)
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что после высылки 12 российских дипломатов из страны отношения Афин и Москвы остановлены по всем направлениям
Посол России подчеркнул, что отправка Грецией на Украину летальных видов вооружений также значительно осложнила вопрос перспективы восстановления этих отношений. Подробнее о том, что заявил Андрей Маслов – смотрите в видео.