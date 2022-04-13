https://sputnik-georgia.ru/20220413/p-morgan-chase-investiruet-aktivy-pensionnogo-agentstva-gruzii-na-mezhdunarodnykh-rynkakh-265948830.html
P Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках
P Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках
JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T13:25+0400
2022-04-13T13:25+0400
2022-04-13T13:25+0400
национальный банк
экономика
грузия
новости
пенсионная реформа
пенсия
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Один из крупнейших инвестиционных банков в мире JP Morgan Chase станет основным брокером-дилером Пенсионного агентства Грузии для инвестирования в международные финансовые рынки, говорится в сообщении на сайте Агентства.По поручению Пенсионного агентства JP Morgan Chase будет осуществлять торговые операции на зарубежных финансовых рынках в соответствии с требованиями законодательства.Пенсионное агентство начало скупать доллары лишь недавно. По состоянию на 31 марта 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 4,2% – в долларах.JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Число граждан Грузии, включенных в систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по март 2022 года составляет 34,6%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 3,15%.Объем пенсионных активов увеличился до 2,23 миллиарда лари (724 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 318 миллионов лари (103,2 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в девять грузинских коммерческих банках: 60,3% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, 38,4% – в текущие процентные счета, а 1,3% – в срочные депозиты.До момента возвращения пенсии гражданам, государство инвестирует эти средства в разные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве. Ранее пенсионные активы полностью были инвестированы лишь в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
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национальный банк, экономика, грузия, новости, пенсионная реформа, пенсия
P Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках
JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.
Один из крупнейших инвестиционных банков в мире JP Morgan Chase станет основным брокером-дилером Пенсионного агентства Грузии для инвестирования в международные финансовые рынки, говорится в сообщении на сайте
Агентства.
По поручению Пенсионного агентства JP Morgan Chase будет осуществлять торговые операции на зарубежных финансовых рынках в соответствии с требованиями законодательства.
"С марта 2022 года по решению Инвестиционного совета Пенсионного агентства диверсификация инвестиционного портфеля вступила в активную фазу. В результате Пенсионное агентство приступило к поэтапному процессу приобретения долларов, а следующим шагом станет вложение средств в глобальные финансовые инструменты", – говорится в сообщении.
Пенсионное агентство начало скупать доллары лишь недавно. По состоянию на 31 марта 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 4,2% – в долларах.
JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.
Число граждан Грузии, включенных в систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.
По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по март 2022 года составляет 34,6%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 3,15%.
Объем пенсионных активов увеличился до 2,23 миллиарда лари (724 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 318 миллионов лари (103,2 миллиона долларов).
Пенсионные активы размещены в девять грузинских коммерческих банках: 60,3% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, 38,4% – в текущие процентные счета, а 1,3% – в срочные депозиты.
До момента возвращения пенсии гражданам, государство инвестирует эти средства в разные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве. Ранее пенсионные активы полностью были инвестированы лишь в лари.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.