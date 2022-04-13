https://sputnik-georgia.ru/20220413/p-morgan-chase-investiruet-aktivy-pensionnogo-agentstva-gruzii-na-mezhdunarodnykh-rynkakh-265948830.html

P Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках

P Morgan Chase инвестирует активы Пенсионного агентства Грузии на международных рынках

JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T13:25+0400

2022-04-13T13:25+0400

2022-04-13T13:25+0400

национальный банк

экономика

грузия

новости

пенсионная реформа

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708712_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_997c091e3d0d7a0385200b9bb765677d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Один из крупнейших инвестиционных банков в мире JP Morgan Chase станет основным брокером-дилером Пенсионного агентства Грузии для инвестирования в международные финансовые рынки, говорится в сообщении на сайте Агентства.По поручению Пенсионного агентства JP Morgan Chase будет осуществлять торговые операции на зарубежных финансовых рынках в соответствии с требованиями законодательства.Пенсионное агентство начало скупать доллары лишь недавно. По состоянию на 31 марта 95,8% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 4,2% – в долларах.JP Morgan Chase в настоящее время является ведущим инвестиционным банком в мире с капитализацией более 400 миллиардов долларов.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Число граждан Грузии, включенных в систему, по последним данным, составляет более 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по март 2022 года составляет 34,6%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 3,15%.Объем пенсионных активов увеличился до 2,23 миллиарда лари (724 миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности прибыль составляет 318 миллионов лари (103,2 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в девять грузинских коммерческих банках: 60,3% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, 38,4% – в текущие процентные счета, а 1,3% – в срочные депозиты.До момента возвращения пенсии гражданам, государство инвестирует эти средства в разные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве. Ранее пенсионные активы полностью были инвестированы лишь в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (181,8 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный банк, экономика, грузия, новости, пенсионная реформа, пенсия