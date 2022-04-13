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Перестройка экономики РФ при сохранении санкций потребует минимум двух лет – Кудрин

Перестройка экономики РФ при сохранении санкций потребует минимум двух лет – Кудрин

Стране придется перестраиваться в течение многих лет, считает глава Счетной палаты России 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T16:01+0400

2022-04-13T16:01+0400

2022-04-13T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перестройка экономического сектора Российской Федерации потребует не менее двух лет, если санкции сохранятся на сегодняшнем показателе, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."А дальше придется перестраиваться в течение многих лет", – добавил он, объяснив, что имеется в виду импортозамещение крупного количества товаров, разработка технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.Между тем Кудрин пояснил, что о полном импортозамещении речи не идет. "Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно, будем иметь контакты с другими юрисдикциями", – отметил он."Целый ряд рынков для нас еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Поэтому мы будем друг друга дополнять", – резюмировал руководитель Счетной палаты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, экономика, новости, в мире