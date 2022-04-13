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Перестройка экономики РФ при сохранении санкций потребует минимум двух лет – Кудрин
Перестройка экономики РФ при сохранении санкций потребует минимум двух лет – Кудрин
Стране придется перестраиваться в течение многих лет, считает глава Счетной палаты России 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T16:01+0400
2022-04-13T16:01+0400
2022-04-13T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перестройка экономического сектора Российской Федерации потребует не менее двух лет, если санкции сохранятся на сегодняшнем показателе, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."А дальше придется перестраиваться в течение многих лет", – добавил он, объяснив, что имеется в виду импортозамещение крупного количества товаров, разработка технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.Между тем Кудрин пояснил, что о полном импортозамещении речи не идет. "Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно, будем иметь контакты с другими юрисдикциями", – отметил он."Целый ряд рынков для нас еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Поэтому мы будем друг друга дополнять", – резюмировал руководитель Счетной палаты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, новости, в мире
Перестройка экономики РФ при сохранении санкций потребует минимум двух лет – Кудрин
Стране придется перестраиваться в течение многих лет, считает глава Счетной палаты России
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Перестройка экономического сектора Российской Федерации потребует не менее двух лет, если санкции сохранятся на сегодняшнем показателе, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Конечно, нашей экономике придется перестраиваться. Мне кажется, что надо разделить краткосрочный и среднесрочный период. Если санкции сохранятся в целом в основном на том уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года на перестройку, не меньше", – сказал Кудрин представителям СМИ в Совете Федерации.
"А дальше придется перестраиваться в течение многих лет", – добавил он, объяснив, что имеется в виду импортозамещение крупного количества товаров, разработка технологий и инвестиции в строительство новых предприятий.
Между тем Кудрин пояснил, что о полном импортозамещении речи не идет. "Мы внутри мирового рынка, мы, безусловно, будем иметь контакты с другими юрисдикциями", – отметил он.
"Целый ряд рынков для нас еще открыт, в том числе высокотехнологичных. Поэтому мы будем друг друга дополнять", – резюмировал руководитель Счетной палаты.