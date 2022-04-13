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Похищение граждан Латвии в Грузии: таксисту предъявили обвинение
Похищение граждан Латвии в Грузии: таксисту предъявили обвинение
Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T19:01+0400
2022-04-13T19:01+0400
2022-04-13T19:58+0400
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происшествия
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение таксисту за незаконное лишение свободы двух иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел 11 апреля. По данным следствия, двое преподавателей ВУЗа из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц. Двадцатидевятилетний таксист потребовал заплатить ему около 65 долларов. Получив отказ, он не стал их высаживать у требуемого места, а увез к Гомборскому перевалу и около часа не выпускал из машины.Таксисту было предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц". Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.Прокуратура Грузии обратится в суд для избрания для обвиняемого заключения в качестве меры пресечения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, тбилисский международный аэропорт
Похищение граждан Латвии в Грузии: таксисту предъявили обвинение
19:01 13.04.2022 (обновлено: 19:58 13.04.2022)
Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение таксисту за незаконное лишение свободы двух иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 11 апреля. По данным следствия, двое преподавателей ВУЗа из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц.
Двадцатидевятилетний таксист потребовал заплатить ему около 65 долларов. Получив отказ, он не стал их высаживать у требуемого места, а увез к Гомборскому перевалу и около часа не выпускал из машины.
Таксисту было предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц". Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Прокуратура Грузии обратится в суд для избрания для обвиняемого заключения в качестве меры пресечения.