https://sputnik-georgia.ru/20220413/pokhischenie-grazhdan-latvii-v-gruzii-taksistu-predyavili-obvinenie-265964585.html

Похищение граждан Латвии в Грузии: таксисту предъявили обвинение

Похищение граждан Латвии в Грузии: таксисту предъявили обвинение

Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключение в качестве меры пресечения 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T19:01+0400

2022-04-13T19:01+0400

2022-04-13T19:58+0400

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грузия

происшествия

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение таксисту за незаконное лишение свободы двух иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошел 11 апреля. По данным следствия, двое преподавателей ВУЗа из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц. Двадцатидевятилетний таксист потребовал заплатить ему около 65 долларов. Получив отказ, он не стал их высаживать у требуемого места, а увез к Гомборскому перевалу и около часа не выпускал из машины.Таксисту было предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц". Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.Прокуратура Грузии обратится в суд для избрания для обвиняемого заключения в качестве меры пресечения.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, тбилисский международный аэропорт