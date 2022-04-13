https://sputnik-georgia.ru/20220413/rabochiy-pogib-na-stroitelstve-v-tbilisi-265952113.html

Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

Рабочий погиб на стройке в Тбилиси

МВД уже возбудило уголовное в связи с гибелью рабочего 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T13:44+0400

2022-04-13T13:44+0400

2022-04-13T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Рабочий упал с высоты на одной из строек в районе Сабуртало в Тбилиси и погиб на месте, сообщает телеканал "Рустави 2". МВД Грузии возбудило уголовное дело статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.Согласно отчету Инспекции труда, несчастные случаи на рабочих местах в Грузии в 2021 году унесли жизни 37 человек, пострадали 253 человека.Все погибшие были мужчины. Что касается пострадавших, среди них 37 женщин и 216 мужчин. На стройках погибли 13 и пострадали 24 человека. Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в Тбилиси, где на разных работах погибли 11 и пострадали 116 человек.

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, мвд грузии