https://sputnik-georgia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rf-vyzvali-nebyvalyy-krizis-i-inflyatsiyu-na-zapade---putin-265957294.html

Санкции против РФ вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе – Путин

Санкции против РФ вызвали небывалый кризис и инфляцию на Западе – Путин

Отказ ряда западных стран от российских энергоресурсов уже ударил по миллионам европейцев, сказал Путин 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T15:28+0400

2022-04-13T15:28+0400

2022-04-13T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Решение политиков Европы и США ввести новые антироссийские санкции привело к небывалому кризису на Западе, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский президент отметил, что страна, разумеется, также сталкивается со сложностями, но рассматривает это как появление новых шансов, вызовов и вариантов.К примеру, по словам главы государства, страна сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, пишет РИА Новости.Таким образом, согласно данным министерства труда США, к концу марта потребительские цены в стране выросли на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. В Германии инфляция по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3 процента с 5,1 процента месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений федерального статистического ведомства Destatis. В Британии годовая инфляция по данным за март выросла до семи процентов с 6,2 процента месяцем ранее, побив рекорд с 1992 года.Американский президент Джо Байден 12 апреля признал, что резкий рост цен вызван действиями Российской Федерации, а операция на Украине привела к подорожанию газа и продовольствия в мире.После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели новые санкции против РФ. Под ограничения попали крупные российские банки, часть золотовалютных резервов оказалась заморожена, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Множество зарубежных предприятий объявило о приостановке работы или об уходе с российского рынка.

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владимир путин, россия, в мире, новости, украина, сша, германия, джо байден