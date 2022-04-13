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Северный морской путь: Путин провел совещание по развитию Арктики – видео
Северный морской путь: Путин провел совещание по развитию Арктики – видео
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России. Что он заявил – смотрите в видео 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T17:18+0400
2022-04-13T17:18+0400
2022-04-13T17:45+0400
видео
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владимир путин
арктика
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Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России, и, в частности, Северного морского пути. В повестке встречи были вопросы международного диалога в регионе, экология и мониторинг климатических изменений. Подробнее – в видео.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, арктика, видео
Северный морской путь: Путин провел совещание по развитию Арктики – видео
17:18 13.04.2022 (обновлено: 17:45 13.04.2022)
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России. Что он заявил – смотрите в видео
Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России, и, в частности, Северного морского пути. В повестке встречи были вопросы международного диалога в регионе, экология и мониторинг климатических изменений. Подробнее – в видео.