https://sputnik-georgia.ru/20220413/severnyy-morskoy-put-putin-provel-soveschanie-po-razvitiyu-arktiki---video-265961985.html

Северный морской путь: Путин провел совещание по развитию Арктики – видео

Северный морской путь: Путин провел совещание по развитию Арктики – видео

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России. Что он заявил – смотрите в видео 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T17:18+0400

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видео

мультимедиа

россия

владимир путин

арктика

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Владимир Путин провел совещание по вопросам комплексного развития арктических территорий России, и, в частности, Северного морского пути. В повестке встречи были вопросы международного диалога в регионе, экология и мониторинг климатических изменений. Подробнее – в видео.

арктика

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