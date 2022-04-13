https://sputnik-georgia.ru/20220413/tbilisi-street-market-proydet-v-stolitse-gruzii-265936576.html

Tbilisi Street Market пройдет в столице Грузии

Tbilisi Street Market пройдет в столице Грузии

Весна и самые красивые грузинские вещи перемещаются на проспект Руставели – Tbilisi Street Market приглашает любителей эксклюзива made in Georgia 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T10:38+0400

2022-04-13T10:38+0400

2022-04-13T10:38+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

фли-маркет

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24503/98/245039886_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_a54e481e477fce11715ba594ba93ebb6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тбилисский уличный базар Tbilisi Street Market пройдет на главном проспекте столицы – проспекте Шота Руставели – на выходных, 16 и 17 апреля. На территории у метро Руставели, а также перед Национальным дворцом учащейся молодежи желающие смогут увидеть и приобрести самые оригинальные авторские вещи made in Georgia.На ярмарке традиционно будут представлены изготовленные грузинскими дизайнерами одежда, сумки, аксессуары, предметы народного промысла, сувениры, украшения, канцелярские принадлежности и многое другое."Приходите туда, где мы встречались ранее – на Тбилисский базар, каждую субботу и воскресенье. Давайте продолжим настоящую тбилисскую традицию, благодаря которой вы обязательно найдете среди грузинского производства нечто, что украсит эту весну", – обещают организаторы ярмарки.Желающие могут поучаствовать в проекте как покупатели и как продавцы. Для последнего надо пройти предварительную регистрацию.Tbilisi Street Market проходит при поддержке мэрии Тбилиси. Двери базара открыты для посетителей с 12:00 до 21:00. Посещение свободное.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, тбилиси, фли-маркет, туризм