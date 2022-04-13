https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-gruzii-k-profotvetstvennosti-privlekli-14-vrachey-265948175.html

В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей

В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей

Совет профессионального развития оценивает качество работы медицинского персонала 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T12:45+0400

2022-04-13T12:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Совет профессионального развития при Минздраве Грузии привлек к профответственности 14 врачей, говорится в пресс-релизе министерства.На встрече в министерстве рассмотрели семь вопросов, которые изучило Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, и обсудили вопрос профессиональной ответственности 19 врачей.По решению совета, действие госсертификата приостановили семи врачам, из них четырем на полгода, а трем - на один месяц. Также врачам поручили пройти курс профессиональной реабилитации. Еще семь врачей получили письменное предупреждение.Совет профессионального развития занимается основательным и детальным изучением профессиональной деятельности врачей. Совет рассматривает качество медобслуживания пациентов, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтического поведения медиков с пациентами.

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