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В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей
В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей
Совет профессионального развития оценивает качество работы медицинского персонала 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T12:45+0400
2022-04-13T12:45+0400
2022-04-13T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Совет профессионального развития при Минздраве Грузии привлек к профответственности 14 врачей, говорится в пресс-релизе министерства.На встрече в министерстве рассмотрели семь вопросов, которые изучило Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, и обсудили вопрос профессиональной ответственности 19 врачей.По решению совета, действие госсертификата приостановили семи врачам, из них четырем на полгода, а трем - на один месяц. Также врачам поручили пройти курс профессиональной реабилитации. Еще семь врачей получили письменное предупреждение.Совет профессионального развития занимается основательным и детальным изучением профессиональной деятельности врачей. Совет рассматривает качество медобслуживания пациентов, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтического поведения медиков с пациентами.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минздрав грузии, грузия, новости, общество
В Грузии к профответственности привлекли 14 врачей
12:45 13.04.2022 (обновлено: 12:52 13.04.2022)
Совет профессионального развития оценивает качество работы медицинского персонала
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Совет профессионального развития при Минздраве Грузии привлек к профответственности 14 врачей, говорится в пресс-релизе министерства.
На встрече в министерстве рассмотрели семь вопросов, которые изучило Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, и обсудили вопрос профессиональной ответственности 19 врачей.
По решению совета, действие госсертификата приостановили семи врачам, из них четырем на полгода, а трем - на один месяц. Также врачам поручили пройти курс профессиональной реабилитации. Еще семь врачей получили письменное предупреждение.
Совет профессионального развития занимается основательным и детальным изучением профессиональной деятельности врачей. Совет рассматривает качество медобслуживания пациентов, возможные погрешности медперсонала, случаи недобросовестного и неэтического поведения медиков с пациентами.