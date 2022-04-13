https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-gruzii-mozhno-budet-obzhalovat-polnomochiya-prezidenta-genprokurora-ili-ombudsmena-265965423.html
В Грузии можно будет обжаловать полномочия президента, Генпрокурора или омбудсмена
В Грузии можно будет обжаловать полномочия президента, Генпрокурора или омбудсмена
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта" 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T21:02+0400
2022-04-13T21:02+0400
2022-04-13T21:08+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
анри оханашвили
национальный банк
грузинская мечта
высший совет юстиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964949_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_552b910263d3b5a5593676777490b754.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении утвердил поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающих возможность обжаловать в высшем суде Грузии действия или бездействия президента Грузии, Генпрокурора или правительства.За проект проголосовали 82 депутата против 11.Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в назначении послов.Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью, или частично были нарушены его конституционные права.В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.Как объяснил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили, изменения позволят решить вопрос разделения полномочий между органами и никак не связаны с процедурой импичмента.Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964949_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0b31308622710ab3b6b36cadd68c5e44.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , анри оханашвили, национальный банк, грузинская мечта, высший совет юстиции
В Грузии можно будет обжаловать полномочия президента, Генпрокурора или омбудсмена
21:02 13.04.2022 (обновлено: 21:08 13.04.2022)
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта"
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Парламент Грузии во втором чтении утвердил поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающих возможность обжаловать в высшем суде Грузии действия или бездействия президента Грузии, Генпрокурора или правительства.
За проект проголосовали 82 депутата против 11.
Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в назначении послов.
Согласно поправкам, соответствующий орган имеет право внести конституционный иск против президента, парламента, правительства, Высшего совета юстиции, Генпрокурора, совета Нацбанка, Генерального аудитора, Народного защитника или верховного совета автономной республики, если он посчитает, что принятием/изданием правового акта или осуществленным/не осуществленным действием полностью, или частично были нарушены его конституционные права.
В этом случае суд устанавливает соответствие действия/бездействия с Конституцией Грузии, и признает изданный акт или действие противоречащим Конституции.
Как объяснил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили, изменения позволят решить вопрос разделения полномочий между органами и никак не связаны с процедурой импичмента.
"У импичмента другая процедура. По проекту, если Национальный банк, Высший совет юстиции, генпрокурор или другой конституционный орган посчитают, что в их полномочия вмешались и это не соответствует Конституции, они смогут доказать это через Конституционный суд", – пояснил Оханашвили.
Вопрос компетенции назначения послов привел в Грузии к законодательному тупику. По Конституции назначение послов – прерогатива президента Грузии. В правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что президент должна просто символически подписывать назначения, так как определение внешнеполитического курса и отбор кандидатов – компетенция правительства.
Представители "Грузинской мечты" хотели обратиться с этим вопросом в Конституционный суд, однако по закону в нем нельзя оспорить действие или бездействие президента, а лишь изданный ею нормативный акт.