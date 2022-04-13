https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-rf-utverdili-pravila-pokupki-samoletov-u-nedruzhestvennykh-stran-265949394.html

В РФ утвердили правила покупки самолетов у недружественных стран

В РФ утвердили правила покупки самолетов у недружественных стран

Постановление направлено на выполнение указа президента о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T14:43+0400

2022-04-13T14:43+0400

2022-04-13T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Власти Российской Федерации заявили о введении временных правил оплаты лизинга, аренды и приобретения самолетов у компаний из недружественных стран в 2022 году, пишет РИА Новости.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что их размер будут рассчитывать по курсу Центрального Банка на день платежа.При этом, в том случае, если связанная с недружественным государством иностранная компания работает с российскими партнерами через "дочку", зарегистрированную в неприсоединившейся к санкциям стране, платежи будут идти в нацвалюте этого государства или в рублях.Данное постановление направлено на выполнение указа президента от 1 апреля о временном порядке платежей в сфере транспорта перед иностранными кредиторами.После начала спецоперации на Украине страны Запада заявили о новых санкциях против России. ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги по техобслуживанию и страхованию самолетов.В начале весны Госдума приняла закон о поддержке воздушного, морского, речного, железнодорожного и автомобильного транспорта в условиях санкций. Документ разрешает выдавать сертификаты летной годности иностранным суднам, находящимся в лизинге в РФ, что поможет отрасли бесперебойно работать. Документ также дает отсрочку на проведение сертификации техсредств транспортной безопасности.

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транспорт, россия, новости, экономика