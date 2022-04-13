https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-rossii-sozdali-naibolee-tochnyy-test-na-koronavirus-265964709.html

В России создали наиболее точный тест на коронавирус

В России создали наиболее точный тест на коронавирус

Разработка позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T19:31+0400

2022-04-13T19:31+0400

2022-04-13T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В России зарегистрировали первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Новый тест позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата, отмечают разработчики.Набор реагентов в отличие от других известных тест-систем нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус, отмечается в материале.Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов, уточнили в ЦНИИ.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, коронавирус covid-19