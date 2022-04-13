https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-rossii-sozdali-naibolee-tochnyy-test-na-koronavirus-265964709.html
В России создали наиболее точный тест на коронавирус
В России создали наиболее точный тест на коронавирус
Разработка позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата 13.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-13T19:31+0400
2022-04-13T19:31+0400
2022-04-13T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В России зарегистрировали первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Новый тест позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата, отмечают разработчики.Набор реагентов в отличие от других известных тест-систем нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус, отмечается в материале.Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов, уточнили в ЦНИИ.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, коронавирус covid-19
В России создали наиболее точный тест на коронавирус
19:31 13.04.2022 (обновлено: 19:52 13.04.2022)
Разработка позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.
В России зарегистрировали первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роспотребнадзор.
Новый тест позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата, отмечают разработчики.
"ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Набор реагентов в отличие от других известных тест-систем нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус, отмечается в материале.
Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов, уточнили в ЦНИИ.